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美網／拍下18歲同胞新星 高芙搶下最後一張女單8強門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
地主名將高芙以6：1、6：4擊敗18歲同胞約維奇，搶下最後8強門票。 歐新社
地主名將高芙以6：1、6：4擊敗18歲同胞約維奇，搶下最後8強門票。 歐新社

2023年在美網捧冠後，地主名將高芙（Coco Gauff）終於重返地主大滿貫8強行列，今天她在亞瑟艾許球場夜間賽程以6：1、6：4拍下18歲同胞新星約維奇（Iva Jovic），拿到最後一張8強門票，連勝場次也推進到第10場。

名列第4種子的高芙出線後，今年美網女單8強全部出爐，前6種子全部就位是1998年後首見。

高芙下戰將和第5種子、今年法網奪冠的俄羅斯安德瑞娃（Mirra Andreeva）交手，另外的8強對戰組合分別是頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和第5種子諾斯科娃（Linda Noskova）對決，第3種子皮古拉（Jessica Pegula）和26種子納瓦羅（Emma Navarro）上演美國內戰，第2種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）碰會外賽一路晉級的中國鄭欽文。

今天高芙首盤表現強勢，約維奇只有第一個發球局保住，接續就看高芙表演，她連保帶破連下6局，只花35分鐘就拿下首盤；第二盤第5局高芙又先破發，約維奇雖在下一局馬上回破，但關鍵第9局高芙再度把握機會，最終在第一個賽末點就把握住，以6：4晉級第12度的大滿貫8強。

18歲的約維奇沒能延續驚奇旅程，帶著淚水離開球場，不過表現仍獲高芙肯定，看好未來會再多次碰頭。

美網 Coco Gauff

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