聽新聞
0:00 / 0:00
美網／「愛司女王」拍下大坂直美 再一勝登世界球后
世界排名第2的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）有機會透過美網成績登上「世界球后」，她也持續把握機會，今天第四輪以6：1、6：4拍下日本名將大坂直美，生涯首度打進美網8強，再1勝就能擠下白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首度嘗到世界第一滋味。
今天面對2屆冠軍大坂直美，芮芭奇娜表現強勢，只花1小時又6分鐘就鎖定勝利。兩位都握有大滿貫的女將，美網前才剛在多倫多碰頭過，當時芮芭奇娜花了三盤才奪勝，今天她水準明顯提升，包括發出7記「愛司」、擊出29記致勝球都遠優於大坂直美，比賽內容連自己都驚訝。
「老實說我真的沒預期。」芮芭奇娜接受場中訪問時提到，今天真的有很好發揮，「感覺今天球打得非常好，有時候運氣也不錯，有幾球壓線。」
芮芭奇娜也讚大坂直美是很難打的對手，「我知道不論比分多少，我必須專注在每顆球上。她也是進攻型的選手，我對今天的表現非常滿意。」
今年已經在澳網封后的芮芭奇娜，2022年先打下溫布頓金盃，今年打進美網8強已突破個人在紐約最佳表現，8強碰中國鄭欽文若能再過關，就能登頂世界球后。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。