美網／「愛司女王」拍下大坂直美 再一勝登世界球后

世界排名第2的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）有機會透過美網成績登上「世界球后」，她也持續把握機會，今天第四輪以6：1、6：4拍下日本名將大坂直美，生涯首度打進美網8強，再1勝就能擠下白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首度嘗到世界第一滋味。

今天面對2屆冠軍大坂直美，芮芭奇娜表現強勢，只花1小時又6分鐘就鎖定勝利。兩位都握有大滿貫的女將，美網前才剛在多倫多碰頭過，當時芮芭奇娜花了三盤才奪勝，今天她水準明顯提升，包括發出7記「愛司」、擊出29記致勝球都遠優於大坂直美，比賽內容連自己都驚訝。

「老實說我真的沒預期。」芮芭奇娜接受場中訪問時提到，今天真的有很好發揮，「感覺今天球打得非常好，有時候運氣也不錯，有幾球壓線。」

芮芭奇娜也讚大坂直美是很難打的對手，「我知道不論比分多少，我必須專注在每顆球上。她也是進攻型的選手，我對今天的表現非常滿意。」

今年已經在澳網封后的芮芭奇娜，2022年先打下溫布頓金盃，今年打進美網8強已突破個人在紐約最佳表現，8強碰中國鄭欽文若能再過關，就能登頂世界球后。