快訊

淡水藥局昔「孤男寡女」白天拉下鐵捲門 網友目擊藥師怪異行徑嚇壞

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

台中護理師遭車撞擊二次身亡 駕駛疑畏罪掉頭再輾…8旬祖父悲痛認屍

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／「愛司女王」拍下大坂直美 再一勝登世界球后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）。 路透
「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）。 路透

世界排名第2的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）有機會透過美網成績登上「世界球后」，她也持續把握機會，今天第四輪以6：1、6：4拍下日本名將大坂直美，生涯首度打進美網8強，再1勝就能擠下白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首度嘗到世界第一滋味。

今天面對2屆冠軍大坂直美，芮芭奇娜表現強勢，只花1小時又6分鐘就鎖定勝利。兩位都握有大滿貫的女將，美網前才剛在多倫多碰頭過，當時芮芭奇娜花了三盤才奪勝，今天她水準明顯提升，包括發出7記「愛司」、擊出29記致勝球都遠優於大坂直美，比賽內容連自己都驚訝。

「老實說我真的沒預期。」芮芭奇娜接受場中訪問時提到，今天真的有很好發揮，「感覺今天球打得非常好，有時候運氣也不錯，有幾球壓線。」

芮芭奇娜也讚大坂直美是很難打的對手，「我知道不論比分多少，我必須專注在每顆球上。她也是進攻型的選手，我對今天的表現非常滿意。」

今年已經在澳網封后的芮芭奇娜，2022年先打下溫布頓金盃，今年打進美網8強已突破個人在紐約最佳表現，8強碰中國鄭欽文若能再過關，就能登頂世界球后。

美網 大坂直美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美網／大坂直美苦戰3盤力退梅丹斯 連兩年挺進16強

美網／第2種子芮芭奇娜直落二晉第三輪 再贏3場就能登上球后

美網／鄭欽文直落二擊敗斯威雅蒂 爆冷闖進美網8強

美網／球后只花54分鐘！衛冕軍莎芭蓮卡強勢闖第三輪

相關新聞

美網／亞運國手內戰 謝淑薇拍下詹皓晴闖8強

即將出征名古屋亞運的我國「一姊」謝淑薇和詹皓晴，今天先在美網第三輪隔網對決，名列第4種子的謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）計高一籌，以兩個6：4拍下詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），站上最終8強。

美網／愛司女王拍下大坂直美 再一勝登世界球后

世界排名第2的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）有機會透過美網成績登上「世界球后」，她也持續將把握機會，今天第四輪以6：1、6：4拍下日本名將大坂直美，生涯首度打進美網8強，再1勝就能擠下白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首度嘗到世界第一滋味。

美網／鄭欽文直落二擊敗斯威雅蒂 爆冷闖進美網8強

中國好手鄭欽文從美國網球公開賽資格賽開始打起並一路過關斬將，她今天在16強戰以7比5、6比3擊倒擁有6座大滿貫金盃的波蘭...

美網／法網后安德瑞娃闖8強 鏖戰3盤逆轉好友波塔波娃

俄羅斯網球女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天以5比7、6比4、6比3，鏖戰3盤擊敗奧地利選手波塔波娃（An...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。