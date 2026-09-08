美網／亞運國手內戰 謝淑薇拍下詹皓晴闖8強

即將出征名古屋亞運的我國「一姊」謝淑薇和詹皓晴，今天先在美網第三輪隔網對決，名列第4種子的謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）計高一籌，以兩個6：4拍下詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），站上最終8強。

今年美網台將共有4位女將在女雙亮相，除「小鋼炮」梁恩碩首輪落馬，列第4種子的謝淑薇、14種子的詹皓晴和吳芳嫺都連闖兩關，詹皓晴首輪更在中央球場三盤力退地主傳奇組合小威廉絲（Serena Williams）和大威廉絲（Venus Williams）姊妹。

兩組台將種子今天第三輪會師，詹皓晴組合第4局先破發成功，但4：1優勢沒能維持，第4種子連破帶保上演連拿5局的反撲攻勢，反以6：4先下一城。

第二盤詹皓晴組合又是率先破發的一方，但謝淑薇組合馬上連續回破兩個發球局，最終再以6：4拿下，8強門票也到手。

謝淑薇生涯握有7座大滿貫女雙金盃，獨缺的就是美網；今年是她生涯第17度挑戰美網女雙，晉級8強已是生涯次佳，有望追平4強紀錄，進而挑戰還沒拿過的美網金盃。

另名女將吳芳嫺日本搭檔加藤未唯，今天碰中國組合張帥／蔣欣玗錯過第二盤一個盤末點，最終以4：6、6：7（6：8）吞敗，止步16強。