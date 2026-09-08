美網／鄭欽文直落二擊敗斯威雅蒂 爆冷闖進美網8強

中國好手鄭欽文從美國網球公開賽資格賽開始打起並一路過關斬將，她今天在16強戰以7比5、6比3擊倒擁有6座大滿貫金盃的波蘭名將斯威雅蒂，爆冷晉級美網女單8強戰。

鄭欽文是2024年巴黎奧運網球女子單打金牌得主，且曾於2023年與2024年連續兩度挺進美網8強，但因手肘長期傷勢影響，本屆美網不得不從資格賽打起，她目前女單世界排位第121名。

大會第8種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）今日開賽氣勢如虹連贏5局，鄭欽文卻於如此大幅落後的情況連奪7局，驚奇拿下首盤。

進入第2盤，戰況曾陷入膠著，斯威雅蒂一度取得3比2領先，但鄭欽文一口氣連贏4局，就以直落二取得勝利。

鄭欽文受訪說道：「我很高興能贏得這場比賽，因為這並不容易，而且我已經有一陣子沒戰勝過排名前10的選手了。」

鄭欽文打進美網8強戰後，屆時對手將是大會第2種子、哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）或坐擁2座美網女單冠軍的日本好手大坂直美。

斯威雅蒂則又經歷一次大滿貫賽失利而淚灑球場，她前一次贏得大滿貫金盃已經是在去年7月的溫布頓網球錦標賽。