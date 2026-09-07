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美網／身心俱疲體重暴增 地主女將放假後重返8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國女將納瓦羅(圖)今天在美網法拉盛中央球場壓軸場頂住壓力，以6：4、6：2擊退俄羅斯林絲卡雅，本季首度打進大滿貫8強，回歸網壇打出代表作。 法新社
美國女將納瓦羅(圖)今天在美網法拉盛中央球場壓軸場頂住壓力，以6：4、6：2擊退俄羅斯林絲卡雅，本季首度打進大滿貫8強，回歸網壇打出代表作。 法新社

儘管因健康問題體重增加將近20公斤，美國女將納瓦羅（Emma Navarro）今天在中央球場壓軸場頂住壓力，以6：4、6：2擊退俄羅斯林絲卡雅（Anna Kalinskaya），本季首度打進大滿貫8強，回歸網壇打出代表作。

25歲的納瓦羅是2019年法網青少年女子雙打冠軍，單打獲得亞軍，2024年美網也打進4強，隔年澳網再打進8強；當時她最高世界排名第8，一切看似順風順水之際，卻也背負沈重壓力，在不堪負荷、身心俱疲下身體出狀況，被診斷出甲狀腺功能低下（Hypothyroidism），今年3月因健康問題不得不休戰數周，讓自己「放假」喘息。

納瓦羅坦言，職業網球的艱苦訓練已經對身心造成影響，調整訓練計畫，在健康和事業中尋找更好平衡。

雖因身體狀況讓原本體重63.5公斤增加到近81公斤，納瓦羅在美網找回競爭力，今天擊出15記致勝球，她說：「回到亞瑟艾許球場感覺真好，已經好幾年沒來了，我非常想念這裡。」她也提到，對自己的比賽狀態重拾信心，「我的精神狀態很好，感覺很堅韌、很平靜，很強大，這對比賽至關重要，絕對不能忽視。當我精神狀態好時，相信好事就會發生在我身上。」

下戰納瓦羅將對決同胞皮古拉（Jessica Pegula），代表地主女將今年女單4強不會缺席。

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