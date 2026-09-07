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美網／直落三駛進8強 阿爾卡拉斯喊開心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。新華社
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。新華社

儘管4個多月沒有比賽，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）回歸第一站仍在美網展現衛冕軍身手，今天第四輪花不到2個半小時就以6：4、6：3、6：4拍下地主希望保羅（Tommy Paul），挺進最終8強，讓他直呼開心。

「我很開心今天的表現，我打出我的比賽，試著打出我的球風，保羅是很有天份的選手，擊球很有威脅性，當球朝你來時有時很難去掌控，所以我就是試著準備妥當。」阿爾卡拉斯全場逼出14個破發點，雖只成功4次，仍足以收下2小時又21分鐘的比賽勝利。

去年美網7連勝封王，阿爾卡拉斯今年澳網再度捧冠，雖因手腕傷勢無緣溫布頓和法網，壓軸大滿貫又打下4連勝，且目前僅失去一盤，大滿貫拉出跨季18連勝締造個人最佳。

被問到是否已經回到最佳狀態，阿爾卡拉斯說：「我想是的，我試著享受在場上的時光，這無關我4個半月沒比賽，每一次我到這裡，我就會全力以赴。」

今年美網一開始，阿爾卡拉斯還曾提到，感覺整年都在比賽，計畫讓自己在賽季有多一點休息時間，不過美網的表現讓自己都有些驚訝，「所以我真的很開心能夠在每場比賽都發揮出最佳水準。」

他2022年首度奪下大滿貫就是在美網，今年在宿敵、義大利球王辛納（Jannik Sinner）因傷缺陣下成奪冠大熱門，將尋求個人第3座美網金盃和第8座大滿貫。

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