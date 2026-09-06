快訊

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／3小時激鬥 18歲地主新星拍落菲律賓人氣女將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
18歲地主新星約維奇。 法新社
18歲地主新星約維奇。 法新社

美網中央球場今天上演青春對決，18歲地主新星約維奇（Iva Jovic）和21歲菲律賓人氣女將艾亞拉（Alexandra Eala）大戰3小時03分鐘，約維奇才驚險以7：5、3：6、7：5挑進第四輪，讓她仰躺在地迎接突破時刻。

決勝盤艾亞拉率先破發，但約維奇很快回破，2：4落後下再瓦解劣勢，雖在5：4時錯過第一個賽末點，但第12局再度逼出破發機會，這次艾亞拉的機會球卻掛網失誤，讓列14種子的地主新星生涯首次挺進家鄉大滿貫16強。

耗時超過3小時才辛苦晉級，約維奇坦言，平常很少在場上顯露情緒，但今天實在很不容易，「為了贏得這場勝利，我付出了巨大的努力，包括丟了耳環、摔倒在地、膝蓋擦傷、精神崩潰等等，我幾乎耗盡了所有精力。」

約維奇形容，很難想像剛剛發生的一切，雙方都打出高水準的內容，能擊敗今年夏天表現出色的艾亞拉也讓自己增添不少信心。

菲律賓人氣女將艾亞拉。 路透社
菲律賓人氣女將艾亞拉。 路透社

比賽結束後，艾亞拉特別穿過網子到約維奇的場中，和第一時間仰躺在地的對手擁抱；離場時她也微笑和中央球場球員致意，走進球員通道才用手抹去臉上淚珠。

約維奇除了讚美艾亞拉的球技，也肯定對手的風度，她透露艾亞拉不但給了自己擁抱還獻上祝福，且不只是在鏡頭前，「即使在休息室，關起門來也是如此，這足以說明她的人品和為人，她真是很棒的人。」

生涯首度打進美網第二周，約維奇下戰將挑戰前冠軍、同胞名將高芙（Coco Gauff），也為地主預約一張女單8強門票。

美網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美網／高芙直落二晉級16強 坦承自己「沒有做出最好表現」

美網／挑戰第3座大滿貫開紅盤 2023冠軍高芙重回中央球場「不緊張」

美網／溫布頓冠軍繼續贏 21歲捷克女將寫特別紀錄

美網／40歲生日贏球延續最後一舞！ 孟非斯逆轉勝還有球員妻子相伴

相關新聞

美網／第9種子領先兩盤慘遭逆轉 地主希望難過喊：不想說話

以第9種子身份迎接家鄉大滿貫，美國地主希望弗里茲（Taylor Fritz）第三輪打完兩盤已經取得「聽牌」優勢，不料最終卻是遭阿根廷對手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）連趕三盤逆轉，讓他記者會上難掩激動，幾乎要落淚。

美網／大坂直美苦戰3盤力退梅丹斯 連兩年挺進16強

日本網球名將大坂直美今天在美國網球公開賽女子單打第3輪，以6比3、3比6、7比5，擊敗世界排名第20的比利時女將梅丹斯（...

美網／3小時激鬥 18歲地主新星拍落菲律賓人氣女將

美網中央球場今天上演青春對決，18歲地主新星約維奇（Iva Jovic）和21歲菲律賓人氣女將艾亞拉（Alexandra Eala）大戰3小時03分鐘，約維奇才驚險以7：5、3：6、7：5挑進第四輪，讓她仰躺在地迎接突破時刻。

美網／高芙直落二晉級16強 坦承自己「沒有做出最好表現」

美國網球好手高夫（Coco Gauff）今天在美國公開賽女單第3輪，耗時88分鐘後以6比3、6比4淘汰西班牙對手布克薩（...

美網／台男將唯一代表 何承叡首輪不敵地主遭逆轉

美網唯一的男將代表何承叡，和巴西搭檔迪莫利爾（Marcelo Demoliner）男雙首輪迎戰地主拉蒙斯（Nathaniel Lammons）／威斯羅（Jackson Withrow），何承叡組合首盤先下一城，可習第二盤「搶7」讓出，最終遭地主組合上演三盤逆轉勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。