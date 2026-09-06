美網／大坂直美苦戰3盤力退梅丹斯 連兩年挺進16強

日本網球名將大坂直美今天在美國網球公開賽女子單打第3輪，以6比3、3比6、7比5，擊敗世界排名第20的比利時女將梅丹斯（Elise Mertens），連續兩年挺進美網16強。

路透社報導，大坂直美目前28歲，手握4座大滿貫冠軍，其中在2018年與2020年美網封后，去年打進美網4強。

她名列本次賽會第13種子，在此役面對賽會第23種子梅丹斯，在第一盤以4比1領先，最後靠著一連串強勁發球保發，拿下首盤。

第2盤開局，大坂從底線猛烈擊球，向梅丹斯施加強大壓力，並在第3局率先破發，但隨即連丟2局，讓出領先優勢，最終以3比6丟掉第2盤。

比賽進入決勝盤後，大坂直美出現多次非受迫性失誤，讓梅丹斯取得優勢。不過，大坂直美在醫療暫停後，重整旗鼓，在比賽後半段追回遭破發的局數，並轟出一記強力愛司球（Ace），以6比5領先。

接著大坂直美在梅丹斯的發球局，加強正拍的攻擊火力，最終掌握第4個賽末點，於梅丹斯回球出界的情況下，拿下最終勝利。

大坂直美賽後回顧這場歷時2小時38分鐘的3盤大戰時表示，「我今天打得並不出色，這讓我愈來愈沮喪」。她就一度摔拍，向正在觀賽的小朋友致歉。

她也表示，「這是我最喜歡的賽事。我想在你們面前好好打球。我真的很高興自己還有機會再打一場比賽。」

法新社報導，大阪在16強的對手是大會第2種子、哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）。

芮芭奇娜稍早以7比6（8比6）、6比3，直落2盤拍落烏克蘭選手斯塔羅杜布采娃（Yuliia Starodubtseva），挺進16強。