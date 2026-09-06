美網／高芙直落二晉級16強 坦承自己「沒有做出最好表現」

美國網球好手高芙（Coco Gauff）今天在美國公開賽女單第3輪，耗時88分鐘後以6比3、6比4淘汰西班牙對手布克薩（Cristina Bucsa），續朝個人第2座美網金盃目標邁進。

高芙曾在2023年美網摘冠，但過去2年都在第4輪落馬。本屆名列大會第4種子的她，今天首盤發球略顯吃力，但最終仍以出色表現拿下勝利。

她賽後稱世界排名40的布克薩「難纏」，讓她難以找到節奏。她坦承自己「沒有做出最好表現」，但「很慶幸我能突破難關」。

高芙接下來將遭遇美國新星約維奇（Iva Jovic）或菲律賓選手伊亞拉（Alex Eala）之間的勝方。

其他選手方面，來自中國的鄭欽文今天在決勝第3盤從0比5的落後下逆轉，終場以1比6、7比6（7/3）、7比5擊敗2017年美網亞軍基斯（MadisonKeys）。她獲勝後激動倒地，為這場擺脫低潮的逆轉勝喝采。

鄭欽文是2024奧運金牌得主，曾於2023年與2024年連續兩度闖進美網8強，但因右手肘長期傷勢影響，本屆不得不從資格賽打起。

鄭欽文賽後表示：「終於有一次，好運站在我這邊。」

她接下來將挑戰曾在奧運4強交過手的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

斯威雅蒂這位2022年美網女單冠軍得主，今天以7比6（7/3）、7比6（7/3）挫敗捷克選手鮑茲科娃（Marie Bouzkova），順利取得晉級。