快訊

男子搭機失控緊掐鄰座乘客脖子 遭五花大綁在椅子上如木乃伊

鮭魚、鯖魚、鮪魚哪種最健康？營養師評比5種海鮮：第一名營養最全面

勘災少說一句很難？賴卓跳針總預算 綠內部焦慮炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／第9種子領先兩盤慘遭逆轉 地主希望難過喊：不想說話

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國地主希望弗里茲慘遭逆轉淘汰。 美聯社
美國地主希望弗里茲慘遭逆轉淘汰。 美聯社

以第9種子身份迎接家鄉大滿貫，美國地主希望弗里茲（Taylor Fritz）第三輪打完兩盤已經取得「聽牌」優勢，不料最終卻是遭阿根廷對手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）連趕三盤逆轉，讓他記者會上難掩激動，幾乎要落淚。

以6：3、6：4、3：6、4：6、4：6出局後，弗里茲賽後記者會上坦言，不知該說什麼才好，「我不想和任何人講話、看到任何人，感覺我需要出去休息幾天，然後重新回到工作，只是我不知道今天怎麼會發生這種事。」

28歲的弗里茲早在2016年就踏上美網舞台，2023年打進8強締造個人大滿貫最佳成績，隔年更在紐約打進生涯第一場大滿貫決賽，去年也晉級最終8強，但今天第三盤開始被塞倫多羅打亂節奏，提前在第三輪落馬，創個人近4年來美網最差成績。

阿根廷塞倫多羅連趕三盤逆轉勝。 美聯社
阿根廷塞倫多羅連趕三盤逆轉勝。 美聯社

列24種子的塞倫多羅賽後記者會也承認，地主好手前兩盤表現更出色，「我進入佳境，一步一步來，我想第四盤和第五盤我發揮非常好，我前幾盤、前幾輪都沒能打出這種等級。」

歷時3小時40分鐘收下五盤逆轉勝後，首次在美網主球場出賽的塞倫多羅已締造個人在美網最佳成績，晉級第四輪也追平大滿貫最佳；下輪他將碰比利時布洛克什（Alexander Blockx）和科博利（Flavio Cobolli）間的勝家。

弗里茲。 法新社
弗里茲。 法新社

美網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美網／失首盤後復活！阿爾卡拉斯賞對手鴨蛋逆轉闖第三輪

美網／頭號種子差點爆冷！澤瑞夫五盤大戰逆轉闖頭關

美網／西西帕斯首次當「種子殺手」 談澳洲壞小子遭禁賽不意外

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

相關新聞

美網／第9種子領先兩盤慘遭逆轉 地主希望難過喊：不想說話

以第9種子身份迎接家鄉大滿貫，美國地主希望弗里茲（Taylor Fritz）第三輪打完兩盤已經取得「聽牌」優勢，不料最終卻是遭阿根廷對手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）連趕三盤逆轉，讓他記者會上難掩激動，幾乎要落淚。

美網／高芙直落二晉級16強 坦承自己「沒有做出最好表現」

美國網球好手高夫（Coco Gauff）今天在美國公開賽女單第3輪，耗時88分鐘後以6比3、6比4淘汰西班牙對手布克薩（...

美網／台男將唯一代表 何承叡首輪不敵地主遭逆轉

美網唯一的男將代表何承叡，和巴西搭檔迪莫利爾（Marcelo Demoliner）男雙首輪迎戰地主拉蒙斯（Nathaniel Lammons）／威斯羅（Jackson Withrow），何承叡組合首盤先下一城，可習第二盤「搶7」讓出，最終遭地主組合上演三盤逆轉勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。