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美網／台男將唯一代表 何承叡首輪不敵地主遭逆轉
美網唯一的男將代表何承叡，和巴西搭檔迪莫利爾（Marcelo Demoliner）男雙首輪迎戰地主拉蒙斯（Nathaniel Lammons）／威斯羅（Jackson Withrow），何承叡組合首盤先下一城，可習第二盤「搶7」讓出，最終遭地主組合上演三盤逆轉勝。
何承叡去年在美網迎接大滿貫雙打首勝，今年前三場大滿貫和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）也都有收穫勝場，溫布頓更挺進第三輪，寫下個人新猷。
美網改和37歲的迪莫利爾合作，首輪碰持外卡的地主組合，第一盤第8局瓦解破發危機，下一局完成全場第一個破發，以6：4先下一城。
第二盤台巴組合第10局先瓦解對手2個盤末點，第12局再瓦解3個破發危機，互相保發下將戰局延長到「搶7」，但「搶7」中被連破發球分，以6：7（1：7）失守；決勝盤地主組合又一下場就破發成功，最終以6：2帶走勝利。
何承叡出局後，雙打台將代表剩下「一姊」謝淑薇、詹皓晴和吳芳嫺，明天三組女將和青少年代表陳冠宇、青少女林郁晨也都將登場，3位女將將爭奪第三輪門票，兩位青少年小將展開美網首輪。
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