美網／暌違7年再登中央球場並退威廉絲姐妹 詹皓晴：非常榮幸

我國網球女雙好手詹皓晴今天與澳洲搭檔茹安（Maya Joint），在美網女雙首輪賽事於中央球場出戰地主傳奇大威廉絲（Venus Williams）／小威廉絲（Serena Williams），最終以6：3、6：7（6：8）、7：6（10：7）勝出，挺進第二輪，賽後詹皓晴也直言能在中央球場與兩位網壇傳奇交手，感到非常大的榮幸。

詹皓晴／茹安在女雙首輪遭遇大小威廉絲，雙方在苦戰3盤後由詹皓晴／茹安在搶十局逆轉勝出挺進到第二輪，也讓威廉絲姊妹的美網之旅一輪就結束。

詹皓晴與澳洲搭檔茹安在美網女雙首輪擊敗大威、小威。 法新社

賽後詹皓晴也表示，能夠在7年後再次站上美國公開賽的中央球場比賽，對她來說並不容易，「也很開心可以跟兩位網壇影響力最深遠的選手交手，本身就已經是非常大的榮幸。也很感謝跟搭檔在關鍵的時候一起頂住壓力，才可以贏下這場比賽。」

詹皓晴也感謝團隊與家人在現場的支援與支持，「這樣子的氣氛下，讓我可以對抗整個球場的美國球迷，所以特別感謝他們。最後，我想要謝謝所有支持我的朋友們，這是一個難忘的夜晚，希望接下來的比賽可以繼續順利的進行。」