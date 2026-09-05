美網／希臘名將西西帕斯從谷底反彈 首度挺進男單16強

希臘前世界排名前5的男網好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）近年表現不順，但他今天爆冷擊敗第18種子萊赫茨卡（Jiri Lehecka），首度晉級美國公開賽第4輪。

法新社報導，西西帕斯今天擊出的愛司球，是他的捷克對手的4倍多，最終靠著一記發球得分結束比賽，以2比6、6比1、7比6（7/3）、6比1勝出。

賽後，場邊採訪員提到紐約龐大的希臘裔美國人社群對他的熱烈支持後，西西帕斯向觀眾致意，並在受訪時說：「是你們讓我撐過這場比賽。」

繼在首輪爆冷擊敗法國新星費斯（Arthur Fils）後，西西帕斯再下一城闖進16強，這也是他兩年多來在大滿貫賽事的最佳成績。

兩人各拿下一盤後，第3盤搶七成了決定勝負的關鍵，西西帕斯連續擊出兩記愛司球，而去年闖進美網8強的萊赫茨卡出現雙發失誤，底線抽球也頻頻出錯。

西西帕斯總共擊出34記致勝球，遠遠勝過萊赫茨卡的22記，同時，西西帕斯僅出現30次非受迫性失誤，來自捷克的萊赫茨卡則有41次。

西西帕斯說，他2025年賽季因背傷表現不順，但他現在不會感到疼痛了。

他說：「這個賽季可能不是我表現最好的一季，但至少我現在每一天醒來，很高興自己不再有任何疼痛，我知道我可以去練球，不必擔心身體會有什麼反應。」

現年28歲的西西帕斯曾兩度打進大滿貫決賽，當年他嶄露頭角時，曾被視為網球名將費德勒（RogerFederer）、納達爾（Rafael Nadal）與約克維奇（Novak Djokovic）的接班人，在2020年代初期穩居世界排名前10名之列。

但他的光芒被西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與義大利名將辛納（Jannik Sinner）等後起之秀給掩蓋。除了受傷外，西西帕斯還得處理與他父親阿波斯托洛斯．西西帕斯（Apostolos Tsitsipas）的複雜關係，阿波斯托洛斯同時也是他的教練。

今年6月，西西帕斯結束與他父親的教練關係，並形容這項決定是永久性的。目前他的教練為裴林（Thomas Perrin）與莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）。

西西帕斯說：「我不知道這是不是適當的時機，但事情發生了。在希臘，我們有句話說：『遲到總比不到好』，所以我就是這麼想的。」