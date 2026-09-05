美網／超級搶十上演大逆轉 詹皓晴險勝讓威廉絲姐妹一輪遊

美網女雙首輪賽事，我國好手詹皓晴與澳洲搭檔茹安（Maya Joint），今天遭遇威廉絲姐妹大威廉絲（Venus Williams）／小威廉絲（Serena Williams），最終以6：3、6：7（6：8）、7：6（10：7）勝出，挺進到第二輪。。

去年在美網首輪就止步的詹皓晴，今年改與澳洲茹安搭檔出擊，並且在首輪賽事就碰上美網傳奇姐妹花大小威廉絲，在首盤賽事中，詹皓晴／茹安在第4局就率先破發，一度取得3：1領先，並在第8局再度破發得手，以6：3先下一城。

威廉絲姐妹合組女雙但不敵詹皓晴的台澳組合。 法新社

第二盤雙方則是展開保發大戰，詹皓晴／茹安在第5、7局共4度取得破發點都遭到化解，並且在第10局對手取得2個盤末點時成功保發，扳成5：5平手，雙方也在最後進入搶七大戰，並由威廉絲姊妹以7：6（8：6）扳平戰局。

決勝盤兩組人馬仍是打得難分難解，雙方在第4、7局各自打破對手發球局，接下來兩人也一路拉鋸進入搶10局，儘管搶10局威廉絲姊妹一度以5：0領先，但詹皓晴／茹安也展現極佳抗壓力，靠著局末一波7：1的攻勢成功鎖定勝利，以7：6（10：7）逆轉勝出，挺進女雙第二輪。