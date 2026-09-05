美網／攜手球后莎芭蓮卡晉第三輪 阿爾卡拉斯滿意自己漸入佳境
尋求衛冕的西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在美國網球公開賽男單第3輪以直落3盤擊敗中國選手吳易昺，稱滿意自己表現漸入佳境。白俄羅斯好手莎芭蓮卡也晉級女單第4輪16強賽。
吳易昺頭兩盤都在開局被破發後成功回破，但阿爾卡拉斯之後在盤末破發取勝，第3盤首局救回兩個破發點後氣勢如虹，終場以6比3、6比4、6比1直落三擒伏吳易昺，搶下16強門票。
綜合法新社和路透社報導，阿爾卡拉斯表示：「他的打法令人難以置信，無論正拍反拍，他每一球都節奏分明。他的球在場上的彈跳非常低平，有時真的很難掌握。」
阿爾卡拉斯還說：「但我覺得自己有咬住戰局。我打得很積極，並在最艱難的時刻靈活應對，我非常高興。我還有進步空間，但整體來說，我對今天的表現感到滿意。」
阿爾卡拉斯下一輪將迎戰美國選手保羅（TommyPaul），爭奪8強門票。大會第20種子保羅以6比4、3比6、6比7（4/7）、6比1、6比3力克哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik），闖進16強。
女單方面，世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比3、6比4直落二解決烏茲別克選手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），全場發出29個致勝球與10記「愛司」，且未遭遇任何破發點。
莎芭蓮卡表示：「她今天打得非常棒，尤其第2盤把我逼得很緊。我超級高興能夠直落二勝出，因為她是鬥士。」
莎芭蓮卡下一輪將對上世界排名第96的美國女將湯生（Taylor Townsend）。湯生以6比2、6比7（3/7）、6比3擊敗俄羅斯選手施耐德（DianaShnaider），晉級16強。
美國好手皮古拉（Jessica Pegula）以1比6、6比4、6比3逆轉擊退加拿大對手費南德茲（LeylahFernandez）；烏克蘭的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）以6比3、6比2擊敗俄羅斯對手亞歷山卓娃（EkaterinaAlexandrova）；美國選手納瓦洛（Emma Navarro）以6比3、7比5淘汰大會第7種子捷克的穆霍娃（KarolinaMuchova）。
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