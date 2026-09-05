快訊

代理撐場／素人教師站穩講台 為何喜歡教學仍要離開？

MLB／李灝宇本壘攻防撞傷退場！老虎更新傷情：還好不嚴重

科羅旺路徑太離奇！今明離台最近恐大雨 下周三首波東北季風南下

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／攜手球后莎芭蓮卡晉第三輪 阿爾卡拉斯滿意自己漸入佳境

中央社／ 綜合外電報導
阿爾卡拉斯。 美聯社
阿爾卡拉斯。 美聯社

尋求衛冕的西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在美國網球公開賽男單第3輪以直落3盤擊敗中國選手吳易昺，稱滿意自己表現漸入佳境。白俄羅斯好手莎芭蓮卡也晉級女單第4輪16強賽。

吳易昺頭兩盤都在開局被破發後成功回破，但阿爾卡拉斯之後在盤末破發取勝，第3盤首局救回兩個破發點後氣勢如虹，終場以6比3、6比4、6比1直落三擒伏吳易昺，搶下16強門票。

綜合法新社和路透社報導，阿爾卡拉斯表示：「他的打法令人難以置信，無論正拍反拍，他每一球都節奏分明。他的球在場上的彈跳非常低平，有時真的很難掌握。」

阿爾卡拉斯還說：「但我覺得自己有咬住戰局。我打得很積極，並在最艱難的時刻靈活應對，我非常高興。我還有進步空間，但整體來說，我對今天的表現感到滿意。」

阿爾卡拉斯下一輪將迎戰美國選手保羅（TommyPaul），爭奪8強門票。大會第20種子保羅以6比4、3比6、6比7（4/7）、6比1、6比3力克哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik），闖進16強。

莎芭蓮卡以直落二取勝，晉級女單16強且全場未失破發點。 美聯社
莎芭蓮卡以直落二取勝，晉級女單16強且全場未失破發點。 美聯社

女單方面，世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比3、6比4直落二解決烏茲別克選手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），全場發出29個致勝球與10記「愛司」，且未遭遇任何破發點。

莎芭蓮卡表示：「她今天打得非常棒，尤其第2盤把我逼得很緊。我超級高興能夠直落二勝出，因為她是鬥士。」

莎芭蓮卡下一輪將對上世界排名第96的美國女將湯生（Taylor Townsend）。湯生以6比2、6比7（3/7）、6比3擊敗俄羅斯選手施耐德（DianaShnaider），晉級16強。

美國好手皮古拉（Jessica Pegula）以1比6、6比4、6比3逆轉擊退加拿大對手費南德茲（LeylahFernandez）；烏克蘭的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）以6比3、6比2擊敗俄羅斯對手亞歷山卓娃（EkaterinaAlexandrova）；美國選手納瓦洛（Emma Navarro）以6比3、7比5淘汰大會第7種子捷克的穆霍娃（KarolinaMuchova）。

美網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美網／第2種子芮芭奇娜直落二晉第三輪 再贏3場就能登上球后

美網／地主女將皮古拉、前球王梅德維夫 闖進第3輪

美網／高芙直落二力克巴多薩 挺進女單第3輪

美網／連兩輪跨夜戰打滿5盤 頭號種子澤瑞夫驚險晉第3輪

相關新聞

美網／超級搶十上演大逆轉 詹皓晴險勝讓威廉絲姐妹一輪遊

美網女雙首輪賽事，我國好手詹皓晴與澳洲搭檔茹安（Maya Joint），今天遭遇威廉絲姐妹大威廉絲（Venus Williams）／小威廉絲（Serena Williams），最終以6：3、6：7（6：8）、7：6（10：7）勝出，挺進到第二輪。。

美網／謝淑薇、O妹破發大戰過頭關 吳芳嫺逆轉種子挺進女雙二輪

美國網球公開賽女雙首輪賽事，我國好手謝淑薇與吳芳嫺在今天凌晨輪番上陣，其中謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）迎戰克羅埃西亞組合尤拉克（Darija Jurak-Schreiber）／魯日奇（Antonia Ruzic），最終以6：4、6：3輕鬆過頭關。

美網／攜手球后莎芭蓮卡晉第三輪 阿爾卡拉斯滿意自己漸入佳境

尋求衛冕的西班牙猛將艾卡拉茲今天在美國網球公開賽男單第3輪以直落3盤擊敗中國選手吳易昺，稱滿意自己表現漸入佳境。白俄羅斯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。