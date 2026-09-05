美網／謝淑薇、O妹破發大戰過頭關 吳芳嫺逆轉種子挺進女雙二輪

美國網球公開賽女雙首輪賽事，我國好手謝淑薇與吳芳嫺在今天凌晨輪番上陣，其中謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）迎戰克羅埃西亞組合尤拉克（Darija Jurak-Schreiber）／魯日奇（Antonia Ruzic），最終以6：4、6：3輕鬆過頭關。

這次美網名列第4種子的謝淑薇／奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天在女雙首輪遭遇克羅埃西亞組合，雙方在首盤就展開激烈的破發大戰，前五局雙方就4度互破發球局，其中開賽一度落後的謝淑薇／奧斯塔朋科，更在盤中一度連拿4局，並以6：4先下一城。

第二盤謝淑薇／奧斯塔朋科延續氣勢，開盤後連拿3局，儘管克羅埃西亞組合也是接連破發，但謝淑薇／奧斯塔朋科在第二盤未讓對手保發成功的情況下，仍是以6：3勝出挺進到第二輪。

至於吳芳嫺則是與日籍搭檔加藤未唯出戰大會第12種子的斯洛伐克米哈里科娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾斯（Olivia Nicholls），最終也在苦戰3盤後以3：6、6：3、6：3逆轉勝出，挺進到第二輪。