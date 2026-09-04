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美網／連兩輪跨夜戰打滿5盤 頭號種子澤瑞夫驚險晉第3輪

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
頭號種子澤瑞夫再次經歷從深夜到凌晨的5盤大戰驚險晉級。 美聯社
頭號種子澤瑞夫再次經歷從深夜到凌晨的5盤大戰驚險晉級。 美聯社

頭號種子澤瑞夫再次經歷從深夜到凌晨的5盤大戰，今天驚險晉級美國網球公開賽第3輪。

法新社報導，繼2日凌晨結束的5盤大戰後，這位德國名將又被逼入苦戰，耗時4小時33分鐘才以6比4、4比6、7比6（7/3）、6比7（3/7）、6比3力退法國選手艾利斯（Quentin Halys）。

這場激戰讓澤瑞夫（Alexander Zverev）又一次在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）主場地戰到精疲力竭。他直到當地時間凌晨2點15分才拿下勝利。

現年29歲的澤瑞夫本屆美網前兩輪一共在場上拚戰近10小時。他第3輪將對上第25種子的智利名將塔比洛（Alejandro Tabilo）。

澤瑞夫開賽後表現得相當穩定，首盤掌握唯一一次破發機會取得5比4領先，隨後順利保發拿下。

次盤走向看起來與首盤一致，澤瑞夫率先拿到破發點，有機會再次取得5比4領先。不過艾利斯這次穩住陣腳並且成功保發，反而讓澤瑞夫陷入必須保發才能延續戰局的局面。

澤瑞夫此時發球略顯不穩，雙發失誤讓艾利斯在15比40時拿到兩個盤末點，並且把握機會扳平盤數。

第3盤澤瑞夫一度1比4落後，隨後追平至4比4。艾利斯挽救3個破發點後先保發，將局數拉開至5比4，隨後雙方各自保發並且一路僵持到搶七局。搶七時澤瑞夫迅速以5比1領先，然後順利收下第3盤。

第4盤最後仍進入搶七。這次由艾利斯一路壓制澤瑞夫拿下，將比賽逼進決勝盤。

關鍵第5盤壓力漸增，艾利斯首先出現失誤，一記正拍抽球嚴重偏出界外，送出至關重要的破發點。澤瑞夫隨後兩度保發，以5比3領先，最終把握機會再次破發，終擊敗已現疲態的對手，艱辛晉級。

美網

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