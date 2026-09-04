美網／第2種子芮芭奇娜直落二晉第三輪 再贏3場就能登上球后

大會第2種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天以6比2、6比4，直落二拍落西班牙好手馬內羅（Jessica Bouzas Maneiro），挺進美國網球公開賽女單第3輪。

法新社報導，哈薩克好手芮芭奇娜憑藉強勁、深遠的底線抽球與大力發球，幾乎主導整場比賽節奏，讓底線型選手馬內羅難以招架。芮芭奇娜移動靈活，看來沒有受到左腳跟傷勢影響。這個傷勢在賽前一週，曾為她在美網的過關前景蒙上陰影。

兩人戰到5比3時，馬內羅提升比賽狀態，芮芭奇娜遭到破發。但芮芭奇娜隨即還以顏色，破了對方的發球局，靠著強勢的回發球壓制馬內羅，最終僅耗時一個多小時便結束比賽。

芮芭奇娜賽後受訪時表示：「我非常高興，非常開心能來到這裡。」她又說，儘管賽前準備並不完美，她仍對自己在這兩輪的強勁表現感到「非常自豪」。

奪下今年澳洲公開賽冠軍的芮芭奇娜，在美國公開賽熱身賽表現出色，還闖進多倫多網賽決賽，並在接下來一週在辛辛那提持續贏得比賽。

但她因為受傷被迫退出辛辛那提網賽8強賽，這個傷勢導致外界對她參加美網的狀態產生疑慮。

現在，曾在2022年溫布頓網球錦標賽封后的芮芭奇娜只要再打贏3場比賽，就能挺進美網女單4強，並確定能擠下白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）榮登女網世界排名第一。

她在美網的最佳成績是在2025年，當時她在第4輪不敵

捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

她下一戰將迎戰烏克蘭選手斯塔羅杜布采娃（YuliiaStarodubtseva），為今年法國公開賽第2輪遭爆冷淘汰雪恥。斯塔羅杜布采娃稍早以1比6、7比6（7/4）、6比2擊敗希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari）。