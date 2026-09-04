快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

淡水藥局老闆對工讀女大生下藥「驗出毒品陽性」竟稱：測試藥效

美網／第2種子芮芭奇娜直落二晉第三輪 再贏3場就能登上球后

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
芮芭奇娜直落二擊敗馬內羅晉級美網女單第3輪，朝世界排名第1與8強挺進。 美國聯合通訊社
芮芭奇娜直落二擊敗馬內羅晉級美網女單第3輪，朝世界排名第1與8強挺進。 美國聯合通訊社

大會第2種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天以6比2、6比4，直落二拍落西班牙好手馬內羅（Jessica Bouzas Maneiro），挺進美國網球公開賽女單第3輪。

法新社報導，哈薩克好手芮芭奇娜憑藉強勁、深遠的底線抽球與大力發球，幾乎主導整場比賽節奏，讓底線型選手馬內羅難以招架。芮芭奇娜移動靈活，看來沒有受到左腳跟傷勢影響。這個傷勢在賽前一週，曾為她在美網的過關前景蒙上陰影。

兩人戰到5比3時，馬內羅提升比賽狀態，芮芭奇娜遭到破發。但芮芭奇娜隨即還以顏色，破了對方的發球局，靠著強勢的回發球壓制馬內羅，最終僅耗時一個多小時便結束比賽。

芮芭奇娜賽後受訪時表示：「我非常高興，非常開心能來到這裡。」她又說，儘管賽前準備並不完美，她仍對自己在這兩輪的強勁表現感到「非常自豪」。

奪下今年澳洲公開賽冠軍的芮芭奇娜，在美國公開賽熱身賽表現出色，還闖進多倫多網賽決賽，並在接下來一週在辛辛那提持續贏得比賽。

但她因為受傷被迫退出辛辛那提網賽8強賽，這個傷勢導致外界對她參加美網的狀態產生疑慮。

現在，曾在2022年溫布頓網球錦標賽封后的芮芭奇娜只要再打贏3場比賽，就能挺進美網女單4強，並確定能擠下白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）榮登女網世界排名第一。

她在美網的最佳成績是在2025年，當時她在第4輪不敵

捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

她下一戰將迎戰烏克蘭選手斯塔羅杜布采娃（YuliiaStarodubtseva），為今年法國公開賽第2輪遭爆冷淘汰雪恥。斯塔羅杜布采娃稍早以1比6、7比6（7/4）、6比2擊敗希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari）。

美網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美網／莎芭蓮卡粉碎質疑奪開門紅 特製日、夜戰袍引關注

美網／地主女將皮古拉、前球王梅德維夫 闖進第3輪

美網／高芙直落二力克巴多薩 挺進女單第3輪

美網／低潮質疑聲浪四起 莎芭蓮卡霸氣反擊：有問題的是別人

相關新聞

美網／大坂直美次輪純白「籃球風」造型進場 3盤激戰闖進32強

大坂直美美網次輪換上純白籃球風造型，激戰3盤以6：2、5：7、6：1擊敗辛尼亞可娃，連兩年闖進32強，下一輪將戰梅騰絲。

美網／第2種子芮芭奇娜直落二晉第三輪 再贏3場就能登上球后

大會第2種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天以6比2、6比4，直落二拍落西班牙好手馬內羅（Jessica B...

美網／21歲「菲律賓之光」直落二勝出 艾亞拉首度闖進女單32強

美網女單賽場備受矚目的21歲「菲律賓之光」艾亞拉（Alexandra Eala）持續展現極佳狀態，今天在女單第二輪賽事中，她耗時不到兩小時，最終以6：1、6：4直落二強勢擊潰烏克蘭好手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova），不僅成功報了今年5月在斯特拉斯堡公開賽落敗的一箭之仇，也一舉挺進生涯首度美網女單32強。

美網／場邊網紅帶旺人氣也添亂惹議 大坂直美籲：好事但管理要更到位

今年美國網球公開賽觀眾席上不時可見智慧型手機和補光燈不離手的網紅與內容創作者，部分試圖搶鏡而影響比賽的行為引發爭議

美網／高芙直落二力克巴多薩 挺進女單第3輪

美國網球好手高芙（Coco Gauff）今天在美國網球公開賽女單次輪，以直落二盤數擊退西班牙選手巴多薩（Paula Ba...

美網／不敵地主新星大滿貫生涯落幕 「跳跳虎」孟非斯曝將轉戰金融圈

40歲的法國老將「跳跳虎」孟非斯（Gael Monfils），今天在美網男單第二輪以3：6、4：6、3：6不敵20歲的地主新星勒納．田（Learner Tien），正式為自己的大滿貫生涯畫下句點。儘管落敗，阿姆斯壯球場全場球迷仍高聲齊喊「Mon-fils」，為這位職業網壇最具娛樂性的名將送上最高規格的英雄式告別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。