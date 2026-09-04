美網／21歲「菲律賓之光」直落二勝出 艾亞拉首度闖進女單32強

美網女單賽場備受矚目的21歲「菲律賓之光」艾亞拉（Alexandra Eala）持續展現極佳狀態，今天在女單第二輪賽事中，她耗時不到兩小時，最終以6：1、6：4直落二強勢擊潰烏克蘭好手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova），不僅成功報了今年5月在斯特拉斯堡公開賽落敗的一箭之仇，也一舉挺進生涯首度美網女單32強。

艾亞拉去年在美網登場就備受關注，今年她更在溫網一路打進到第四輪，寫下大滿貫生涯最佳成績，成為菲律賓網壇的新希望，而今年再度登上美網賽場她也延續高人氣，今天對上奧利尼科娃開賽就展現強烈企圖心，首盤首局便積極發動攻勢，迅速建立起4：0的雙破領先優勢，並以6：1輕鬆拿下首盤。

進入第二盤後，賽況陷入拉鋸，對手展現強韌韌性，雙方在前四局戰成2：2平手，戰局在第七局迎來轉折，艾亞拉關鍵破發後順利保發，取得5：3聽牌優勢，最終就以6：4鎖定勝局。整場比賽艾亞拉轟出19個致勝球，表現遠優於對手的6個，成為勝負的分水嶺。

「誰是下一輪的對手並不是我能控制的，但她們都是非常優秀的選手與好朋友，」賽後談到代表國家的感受，位居大會第17種子的艾亞拉謙遜表示，「每個人都以自己的方式代表著背後的文化，我非常自豪能代表菲律賓，也很感謝現場許多球迷給予的力量。今天現場有很多菲律賓球迷，我相信他們也有同感。」