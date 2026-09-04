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美網／大坂直美次輪純白「籃球風」造型進場 3盤激戰闖進32強

聯合新聞網／ 綜合報導
大坂直美美網次輪以白色籃球風造型亮相，再度成為焦點。。 路透通訊社
大坂直美美網次輪以白色籃球風造型亮相，再度成為焦點。。 路透通訊社

前世界球后大坂直美美網的進場造型依舊成為焦點，繼首輪向NBA傳奇艾佛森（Allen Iverson）致敬後，次輪她換上以籃球為靈感的白色風衣式造型亮相，搭配銀色網球裙，再度引發熱議。而大坂直美歷經3盤激戰後以6：2、5：7、6：1擊敗捷克好手辛尼亞可娃（Kateřina Siniaková），挺進美網女單第三輪。

大坂直美近年經常透過時尚造型表達自我，今年四大滿貫更是幾乎每站都有不同巧思，溫網他曾以日本和服為靈感亮相，法網則穿上融入巴黎艾菲爾鐵塔元素的服裝，來到美網後，首輪造型直接向NBA名將艾佛森致敬，次輪再將籃球元素融入網球時尚。

對上辛尼亞可娃的次輪比賽，大坂直美披上一件白色外衣，衣襬向後延伸形成戲劇性的長裙擺效果，內搭銀色網球洋裝，再配上同色系白色遮陽帽與銀色球鞋。服裝細節也延續籃球主題，翻領設計搭配串珠網球拍裝飾，下層寬大的網狀襯裡則宛如籃網，整體造型相當吸睛。

第一盤比賽大坂直美以6：2先聲奪人，次盤一度取得5：3領先，卻遭辛尼亞可娃反撲連拿4局，以5：7丟掉輸掉第二盤。進入決勝盤後，大坂直美重新找回節奏，強勢以6：1收下勝利，連續兩年在美網至少挺進32強。

身為女單第13號種子的大坂直美透露，次盤遭逆轉後，她一度覺得對自己的要求太過嚴格，因此到洗手間試圖讓情緒冷靜下來、重新調整，「盡量不讓自己留下任何遺憾。」曾4度拿下大滿貫冠軍、其中2冠分別來自2018年與2020年美網的大坂直美，如今再次站上紐約大舞台，也展現出即使歷經生涯低潮、生產完後，依舊具備在大滿貫舞台競爭的實力，「我一直告訴自己，能在這片球場打球是我的榮幸，如果可以的話，我想繼續在你們面前比賽」，大坂直美說。

大坂直美下一輪將碰上第20種子、比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）。

美網 大坂直美 艾佛森

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