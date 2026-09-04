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美網／場邊網紅帶旺人氣也添亂惹議 大坂直美籲：好事但管理要更到位

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
今年美網因網紅與內容創作者湧入而更受關注，但場邊擺拍、補光燈與自拍等行為也干擾比賽，大坂直美賽後也發表看法。 法新社
今年美網因網紅與內容創作者湧入而更受關注，但場邊擺拍、補光燈與自拍等行為也干擾比賽，大坂直美賽後也發表看法。 法新社

今年美國網球公開賽觀眾席上不時可見智慧型手機和補光燈不離手的網紅與內容創作者，部分試圖搶鏡而影響比賽的行為引發爭議。

路透社報導，主辦單位表示，約有100名內容創作者獲發採訪證，其中20人聚焦場內餐飲，魚子醬雞塊與知名雞尾酒Honey Deuce等美食飲品有望在社群媒體上引發話題。

此外，廣場與看台還有數以千計自掏腰包購票、熱衷在社群媒體分享內容的觀眾。

2017年美網女單亞軍基斯（Madison Keys）說：「我覺得每個大滿貫賽都有自己的風格，而美網一直都像是『大型秀場大滿貫』。」

美網這股網紅熱潮開始衍生一些問題。

兩屆美網女單冠軍大坂直美在首輪擊敗俄羅斯選手沙卡洛娃（Anastasia Zakharova）的比賽中，主審被迫出面斥責一群觀眾，因為他們在大坂發球時擺拍干擾比賽進行。

大坂直美在今天第2輪擊敗捷克對手斯尼科娃（Katerina Siniakova）後告訴媒體：「很明顯，既然來看運動賽事，就必須尊重這項運動。」

她表示：「大家將網球推廣給各自受眾、讓這項運動變得更熱門，本來是好事，但我認為管理上真的要更到位，尤其是在像首輪比賽這樣的重要場次。」

另有社群媒體用戶在基斯首輪比賽期間自拍打卡發文，挨批違反基本網球禮儀。

2024年美網女單亞軍皮古拉（Jessica Pegula）說：「我可以理解網紅來體驗、分享美網氛圍。但我確實覺得，看到他們拍照、使用自拍燈拍攝這類影片時，會讓人感到很為難。場上球員還在努力比賽，那是他們的職業和工作。這看起來有點不尊重。」

「我覺得這可能有點太過頭了。」2021年美網男單冠軍梅迪維夫（Daniil Medvedev）也說：「推廣網球越多、熱度越高，對這項運動當然是好事。不過，若是在比賽進行時被燈光之類干擾，球員都會告訴裁判，有時真的很難應付，尤其發生在比賽關鍵時刻。」

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