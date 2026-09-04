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美網／高芙直落二力克巴多薩 挺進女單第3輪

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
高芙以6比4、7比6擊退巴多薩，挺進美網女單第3輪。 美聯社
高芙以6比4、7比6擊退巴多薩，挺進美網女單第3輪。 美聯社

美國網球好手高芙（Coco Gauff）今天在美國網球公開賽女單次輪，以直落二盤數擊退西班牙選手巴多薩（Paula Badosa），順利挺進第3輪。

法新社與路透社報導，現年22歲的高芙歷經近2個小時鏖戰，終場以6比4、7比6（7比5）力克巴多薩，下一輪將迎戰另一名西班牙女將布克薩（CristinaBucsa）。

高芙正力拚重現2023年奪得美網冠軍的榮耀。雙方過去8次交手中，高芙輸掉其中5場。

不過在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）這場夜場開幕戰中，高芙表現沉穩自信，未讓對手有機可乘。

在開局平穩對抗後，出生於曼哈頓的28歲西班牙女將巴多薩首盤第7局因冒險放短球掛網遭破發；高芙隨後連拿4分保發，取得5比3領先，並以穩健發球順利拿下首盤。

進入第2盤，巴多薩在第3局再度嘗試精巧的網前截擊短球失誤遭破發，高芙看似早早掌控戰局。

然而，巴多薩隨後回破扳成4比4平手，接著化解2個破發點，一度取得5比4反超。

雙方一路激戰至5比5平手，隨後各互破發球局進入搶七局；高芙最終在巴多薩反手拍出界下鎖定勝局。

美網 Coco Gauff

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