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美網／不敵地主新星大滿貫生涯落幕 「跳跳虎」孟非斯曝將轉戰金融圈

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
40歲的法國名將孟非斯在美網次輪落敗後結束大滿貫生涯，現場球迷熱情送別，主辦單位也送上小禮物。 路透
40歲的法國名將孟非斯在美網次輪落敗後結束大滿貫生涯，現場球迷熱情送別，主辦單位也送上小禮物。 路透

40歲的法國老將「跳跳虎」孟非斯（Gael Monfils），今天在美網男單第二輪以3：6、4：6、3：6不敵20歲的地主新星勒納．田（Learner Tien），正式為自己的大滿貫生涯畫下句點。儘管落敗，阿姆斯壯球場全場球迷仍高聲齊喊「Mon-fils」，為這位職業網壇最具娛樂性的名將送上最高規格的英雄式告別。

已宣布將在今年球季結束後退役的孟非斯，職業生涯共拿下13座ATP單打冠軍，世界排名最高曾來到第6位。在大滿貫賽場上，他曾於2008年法網與2016年美網兩度挺進4強。美網更是他的福地之一，自2005年首度亮相並與當時世界排名第97的約克維奇（Novak Djokovic）大戰五盤起，累計共參賽18次，繳出34勝18敗的優異成績。

40歲的法國名將孟非斯賽後享受現場球迷歡呼。 歐新社
40歲的法國名將孟非斯賽後享受現場球迷歡呼。 歐新社

「我很感謝大家，這是一趟無比漫長且美好的旅程。」孟非斯在賽後致詞時滿臉笑容表示，自己早在2003年就以青少年球員身分來到紐約，如今能在此告別大滿貫舞台，感到無比光榮，「除了家鄉巴黎之外，你們絕對是我心目中第二棒的球迷！」大會賽後也特別舉辦致敬儀式並頒贈紀念相框，場面溫馨。

擊敗偶像的第14種子勒納．田賽後也展現英雄相惜的情誼，甚至在握手時向前輩打趣致歉，「抱歉今晚放了那麼多小球。」兩人最後熱情擁抱。談到掛拍後的下一步，剛滿40歲的孟非斯透露，自己已與瑞士一家公司簽約，準備轉戰金融圈從事財富管理工作，開啟走出球場後的全新人生篇章。

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