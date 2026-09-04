美網／梁恩碩打頭陣女雙首輪出局 詹皓晴明晨出戰威廉絲姐妹

美網女雙首輪賽事在昨天晚間點燃戰火，其中我國「小鋼炮」梁恩碩今天凌晨肩負起打頭陣的任務，攜手日本名將青山修子出戰愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），但最終以1：6、4：6直落二敗下陣來，無緣晉級。

梁恩碩今年與日籍搭檔青山修子在大滿貫賽場表現亮眼，包括在法網與溫網都一路挺進到女雙4強賽，這次美網更是名列女雙第11種子，但卻在首場賽事就踢到鐵板。

梁恩碩／青山修子今天凌晨遭遇妮爾／歐兒摩絲，在開賽後卻出現慢熱的狀況，讓對手開盤後就連拿3局，更在第6局遭到對手第二度破發，以1：6先丟首盤。

儘管第二盤兩人也在第3局遭到破發後，於第4局回敬破發一度扳平，但關鍵第9局的發球局再度失守，最終以4：6敗下陣來，無緣連續3場大滿貫賽事都扮演黑馬。

至於我國另外三位參與女雙的球員吳芳嫺與日籍搭檔加藤未唯、謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、詹皓晴與澳洲搭檔茹安（Maya Joint）都將在明天凌晨登場，其中詹皓晴／茹安更將在首輪就遭遇大小威廉絲姐妹，上演備受矚目的一戰。