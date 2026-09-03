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美網／足壇最高薪女將 「小蟲」羅德曼女兒高調示愛地主名將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼女兒崔妮蒂，現身美網，支持男友謝爾頓。 美聯社
NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼女兒崔妮蒂，現身美網，支持男友謝爾頓。 美聯社

美國足壇身價最高的女將崔妮蒂（），去年和網球好手謝爾頓（Ben Shelton）公開戀情，美網前兩輪她都現身觀眾席力挺男友，今天更直接穿上印有「我愛男朋友」的上衣高調示愛，見證謝爾頓以6：3、5：7、7：6（7：3）、7：5擊退波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），挺進第三輪。

崔妮蒂的父親是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），不同於父親在籃球場有舉足輕重地位，崔妮蒂的運動細胞在足球場綻放光芒，2021年獲得美國女足聯賽最佳新秀和年度年輕球員，2022年獲得國家女子足球聯賽（NWSL）華盛頓精神（Washington Spirit）4年總值110萬美元的延長合約，成為美國女足最高薪選手。

24歲的崔妮蒂今年和華盛頓精神再續約3年，每年年薪突破200萬美元，持續坐穩最高薪紀錄。

這對體壇情侶去年公開戀情，崔妮蒂上個月上podcast「Not Gonna Lie」還透露了兩人認識的過程，是自己主動傳訊息給謝爾頓，內容是「你超酷」，配上一個火焰的符號。

「這奏效了，他10分鐘內就回復了。」崔妮蒂用這招展開對話，她分享謝爾頓回說「你在奧運也很讚」，開啟話題後兩人一到兩周內就約了碰面，崔妮蒂還透露當時甚至還沒見過謝爾頓就答應讓他周末到家裡住，「這真的太瘋狂了，簡直不可思議，但結果還不錯。」

謝爾頓(圖)以擊退波蘭好手胡爾卡奇，挺進第三輪。 法新社
謝爾頓(圖)以擊退波蘭好手胡爾卡奇，挺進第三輪。 法新社

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