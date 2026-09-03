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美網／溫布頓冠軍繼續贏 21歲捷克女將寫特別紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
捷克女將諾斯科娃。 歐新社
捷克女將諾斯科娃。 歐新社

今年驚奇在溫布頓封后的捷克女將諾斯科娃（Linda Noskova），下半年持續有突破演出，除在溫布頓迎接生涯第一座大滿貫金盃，今天美網第二輪再以6：4、6：2打下泰國對手達拉魯迪（Lanlana Tararudee），晉級第三輪已追平個人在美網最佳成績，還達成今年沒有女將達成的特別紀錄。

打下這場1小時又18分鐘勝利後，美網名列第6種子的諾斯科娃已經拉出大滿貫9連勝，成為本季大滿貫連勝最多場的女將；且從草地賽季展開後，她19場比賽贏下16場，本季已經累積大滿貫11勝也是個人新高，遠遠超過過去單一年份最多的6勝。

今天在路易斯阿姆斯壯球場壓軸登場的諾斯科娃說：「我覺得我從頭到尾都保持充沛的活力，夜間比賽其實有點難打。」

諾斯科娃年僅21歲，不過早在17歲就已登上美網舞台，今年已是連5年在紐約出賽。過往她最佳大滿貫成績是2024年澳網的8強，今年草地大滿貫驚奇拍下金盃，美網也追平去年的第三輪個人最佳，下一戰將碰地主華裔女將李安，挑戰再寫突破。

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