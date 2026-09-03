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美網／失首盤後復活！阿爾卡拉斯賞對手鴨蛋逆轉闖第三輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯在美網男單第二輪先失首盤後迅速回穩，最終以4：6、6：0、6：3、6：2逆轉法里亞，挺進第三輪，下一戰將碰吳易昺。 歐新社
阿爾卡拉斯在美網男單第二輪先失首盤後迅速回穩，最終以4：6、6：0、6：3、6：2逆轉法里亞，挺進第三輪，下一戰將碰吳易昺。 歐新社

尋求美網連霸的阿根廷「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天第二輪碰葡萄牙法里亞（Jaime Faria）先丟首盤，但第二盤馬上賞給對手「鴨蛋」，第三盤也率先破發，跨盤連拿8局下仍以4：6、6：0、6：3、6：2過關，挺進第三輪。

4月中受腕傷就養傷到美網，阿爾卡拉斯復出第一站就是高強度的大滿貫，今天首盤第6局錯過破發點後，下一局就遭破發，讓戰況一度緊張。

「第一盤我感覺很好，有個破發機會，正手拍的好機會卻錯過，我太急了，沒能冷靜下來，不夠有耐心。」阿爾卡拉斯場中訪問時提到，第一盤的關鍵失誤也導致自己遭到破發，「面對像法里亞這樣的對手，他的發球大概有140公里，每個發球都非常困難。」

「在此之後，我試著專注，保持冷靜和想著好事會再發生。」阿爾卡拉斯拋開首盤後找回自己節奏，在2小時40分鐘後逆轉晉級第三輪。

2004年到08年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）締造5連霸後，美網就沒有選手能在男單衛冕成功，阿爾卡拉斯今年要尋求突破，挑戰2022年和去年後再度登頂，下戰將碰中國吳易昺。

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