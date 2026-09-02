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美網／大小威廉絲合體首戰 強碰台將詹皓晴

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小威廉絲(左)、大威廉絲合體。 美國聯合通訊社
小威廉絲(左)、大威廉絲合體。 美國聯合通訊社

大威廉絲（Venus Williams）、小威廉絲（Serena Williams）姊妹將在美網再攜手，首戰就會碰我國女將詹皓晴，若是傳奇姊妹挺進16強，還有可能碰我國「一姊」謝淑薇，和台將十分有緣。

持外卡參賽的大小威曾兩度摘下美網女雙金盃，合計更握有14座大滿貫金盃和3枚奧運女雙金牌。

美網女雙共64籤，籤表今天出爐，大小威首戰就要碰列14種子的詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），成女雙籤表最受矚目的一戰。小威今年溫布頓單打也和茹安交手，三盤吞敗後宣布因膝傷退出女雙，美網終於要重現姐妹聯手經典畫面。

我國共4名女將要在美網女雙登場，「一姊」謝淑薇和拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍列第4種子，首戰將碰克羅埃西亞組合尤拉克（Jurak Schreiber）／魯日奇（Antonia Ruzic）；列11種子的「小鋼炮」梁恩碩／日本青山修子將碰剛在辛辛那提對決過的愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），列14種子的詹皓晴首戰碰威廉絲姊妹，吳芳嫺／日本加藤未唯則要對決列12種子的斯洛伐克米哈里科娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾斯（Olivia Nicholls）。

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