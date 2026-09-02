美網／未能延續溫布頓4強黑馬驚奇 英國好手不敵穆塞蒂止步首輪

24歲英國好手費里（Arthur Fery）今年在溫網持外卡一路闖進男單4強、驚艷網壇，美國網球公開賽初登場未能延續驚奇，面對大會第13種子、義大利名將穆塞蒂（Lorenzo Musetti），遭強攻與變線發球壓制，最終以3：6、3：6、5：7直落三吞敗，遺憾止步男單首輪。

世界排名剛來到生涯新高第33名的費里，上周才在溫斯頓塞勒姆公開賽闖進生涯首場ATP巡迴賽決賽，手感相當火熱，可惜在種子名單中以一名之差抱憾落榜。

美網首輪碰上上屆闖進8強的穆塞蒂，費里全場陷入苦戰，穆塞蒂運用時速超過130英里的平擊發球搭配高彈跳的上旋發球，充分掌握賽事主導權，加上費里在首盤關鍵時刻出現連續雙發失誤，讓穆塞蒂迅速以兩個6：3連搶兩盤。

大會第13種子、義大利名將穆塞蒂傷癒復出有好的開始。 路透

進入第三盤，戰局一度出現曙光，費里開局率先破發取得2：0領先，雖隨後遭穆塞蒂反超至2：4，但費里展現韌性，不僅在3：5落後時化解對手的賽末點，更強勢破發追成5：5平手，可惜關鍵第11局費里發球局再度失守，穆塞蒂最終順利保發，歷經2小時9分鐘鎖定勝局。

穆塞蒂因大腿傷勢相繼缺席法網與溫網，坦言在賽末點時一度感到緊張，但仍相當滿意自己的專注度與心態，「錯過兩項大滿貫真的很不好受，今天雖然發球感不是最佳，但我非常清楚自己該做什麼。」穆塞蒂順利挺進次輪後，下一輪將面對持外卡參賽的澳洲好手斯威尼（Dane Sweeny）。