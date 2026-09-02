美網／40歲生日贏球延續最後一舞！ 孟非斯逆轉勝還有球員妻子相伴

法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）9月1日過生日，今天在美網用勝利歡度40歲大壽，且是在落後一盤下連趕三盤，以2：6、6：1、6：2、6：0逆轉勝巴拉圭對手巴列霍（Adolfo Daniel Vallejo），大滿貫「最後一舞」還不是終點。

最高排名曾居世界第6的孟非斯，已經宣告本季後高掛球拍，年度壓軸的美網成為生涯最後一場大滿貫。男單賽事登場前，上周混雙還和烏克蘭妻子史維托莉娜（Elina Svitolina）聯手挺進最終4強，今天史維托莉娜也在現場見證先生的特別時刻。

「這真的非常特別，在40歲生日出賽。」孟非斯賽後受訪也特別感謝球迷，讓美網成不可置信的特殊氛圍，「我的狀況很好，也一直力求打出精彩的比賽，第二輪比賽繼續保持這種狀態。」

孟非斯生涯第34場美網勝利，是法國網將在紐約的最多勝紀錄，球迷賽後還為他高歌生日快樂歌。

孟非斯也感謝太太的在場支持，「她明天也要上場，能留下來支持我很不容易。」被問到太太是否有為他準備生日禮物，孟非斯也大方透露，史維托莉娜為他準備了一只手錶，是份很棒的禮物。

曾在2016年打進美網4強的孟非斯，下一戰將和地主華裔新星勒納．田（Learner Tien）碰頭，上演剛好20歲差距的跨世代對決。