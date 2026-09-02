美網／挑戰第3座大滿貫開紅盤 2023冠軍高芙重回中央球場「不緊張」

身為美網地主名將，2023年捧起金盃的高芙（Coco Gauff）今天挑戰第3座大滿貫開紅盤，名列女單第4種子，在中央球場夜間賽事以6：3、6：4擊敗土耳其森梅茲（Zeynep Sonmez），晉級第二輪。

22歲的高芙目前握有兩座大滿貫，第一座就是2023年的美網金盃，去年法網再登頂；她在場中訪問提到並未太緊張，「當我進場準備暖身，努力忍住笑意。能重返這座球場真是太棒了，永遠不會把這一切視為理所當然，我喜歡在這種氛圍下比賽。」

高芙第二盤率先破發，但沒能維持2：0領先，世界排名53的森梅茲連保帶破反以3：2超前，但高芙接續發球局沒再失守，加上第7局再破發成功，最終仍以6：4迎接勝利。

高芙分享說，在場上時努力讓自己不要慌張， 「她開始上網，打得非常好，我知道如果需要，可以提升自己的水準，而且我喜歡挑戰對手，讓她們整場比賽都保持這種水準。如果她們做到了，我會拍手稱讚、昂首挺胸地離開球場，但我最終還是冷靜了下來。」