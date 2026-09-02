美網／曾在電影擔任小威廉絲替身 美17歲小將大滿貫初體驗落幕

曾經在《王者理查》電影中擔任小威廉絲（Serena Williams）角色替身的17歲美國小將佛羅丁（Thea Frodin），今天在美網迎來生涯大滿貫與WTA巡迴賽正賽首秀，面對大會第2種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）雖以3：6、2：6落敗，但全場飆出11記愛司球（Ace），展現不凡的重砲潛力，賽後也獲得強敵肯定。

來自加州的佛羅丁曾在2021年傳記電影《王者理查》中，擔任飾演幼年小威廉絲演員的網球動作替身，當時年僅10歲的她，憑藉在區域賽囊括單打、雙打與混雙三冠的實力獲得試鏡機會，並隨劇組拍攝長達半個月。如今，這位昔日影壇替身靠著奪下全國18歲組錦標賽冠軍取得外卡，正式登上前球后小威廉絲曾大放異彩的美網大賽舞台。

佛羅丁面對名將芮芭奇娜，次盤末局展現頑強韌性，在1：5落後且面臨賽末點時，她在現場球迷的加油聲中連飆2記Ace球，隨後又化解第3個賽末點順利保發，迫使芮芭奇娜發球局奮戰至第4個賽末點才靠著第6記Ace球收下勝利。

佛羅丁全場送出11記Ace，數量幾乎是當今女子網壇頂尖好手芮芭奇娜的兩倍。

芮芭奇娜收下本季硬地第30勝，只要打進4強或衛冕冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）提前落敗，就有機會重返世界第一；她在賽後稱讚佛羅丁，表現非常棒，擊球品質相當高。