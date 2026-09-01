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美網／搶7大戰開紅盤 大坂直美戰袍向艾佛森致敬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大坂直美。 法國新聞社
大坂直美。 法國新聞社

4度大滿貫得主大坂直美，今天再將美網亞瑟艾許球場化身時尚伸展台，她穿著連帽衣搭配紗裙進場，再身著向NBA傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）致敬的黑色勁裝上場，最終在兩盤「搶7」擊敗俄羅斯對手扎哈羅娃（Anastasia Zakharova），挺進第二輪。

大坂直美以7：6（8：6）、7：6（7：3）開出紅盤，強調今年美網戰袍是向艾佛森致敬，「我真的很喜歡他，Nike說要做籃球，所以我說OK，你們想要籃球，我就給你籃球。我喜歡透過服裝表達自己，很高興你們也喜歡。」

身為2018年和2020年美網冠軍得主，大坂直美兩盤都取得領先，但首盤5：2的優勢、第二盤5：3的領先都沒能維持，不過世界排名101的扎哈羅娃在「搶7」沒能再有突破，讓大坂直美打下本季第10場大滿貫勝利。

今年每次大滿貫出場都成焦點的大坂直美，今天再度驚艷全場，她透露這次服裝是和艾佛森致敬，「對我來說，他是一位開拓者，我非常敬佩他，因為他在時尚領域做了很多貢獻，無論有意或無意。」

大坂直美近一步提到，艾佛森改變NBA球員的穿著方式，透過自己風格表達自我，對體育界也都造成影響，自己也想好好表現，展現不同球衣給球迷，她在場中訪問時對觀眾說：「希望我能繼續在你們面前，打更多的比賽。」

不只大坂直美，同運動品牌贊助的球星「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的服裝也以籃球為主題。

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