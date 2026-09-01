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美網／約克維奇爆冷一輪遊 阿爾卡拉斯也意外

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯在腕傷復出後美網首戰告捷，並對約克維奇首輪爆冷出局感到驚訝。 法新社
阿爾卡拉斯在腕傷復出後美網首戰告捷，並對約克維奇首輪爆冷出局感到驚訝。 法新社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）腕傷復出第一站就到美網挑戰衛冕，今天順利開出紅盤後表示，24度大滿貫得主、塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）首輪意外落馬讓人驚訝，強調並沒注意這半區可能遭遇的對手會是誰。

小約今年美網名列第4種子，和頭號種子阿爾卡拉斯原本有機會4強碰頭，但昨天在5盤激戰敗給世界排名49的阿根廷對手納沃內（Mariano Navone），20年來首度在大滿貫「一輪遊」。

「我看了第五盤，這是約克維奇第一次在這項賽事首輪出局，這很令人意外。」阿爾卡拉斯在首輪賽後記者會坦言，像約克維奇這樣的球員首輪就被淘汰確實令人驚訝，「但每個大滿貫的每一輪都很艱難，每個選手都非常難打，你必須從第一顆球贏到最後一球。」

小約和納沃內的對決歷時超過4個半小時，比賽結束已經是當地接近12點，阿爾卡拉斯雖熬夜觀戰仍順利拿下復出首勝。尋求生涯第8座大滿貫的「小蠻牛」也提到，小約和自己籤表同區，但比賽還沒進行到4強賽，「對我來說，四強賽還太遠了，我只是試著一輪一輪來。」

美網 約克維奇 Carlos Alcaraz Novak Djokovic

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