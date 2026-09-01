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美網／時代的眼淚！41歲前冠軍瓦文卡告別大滿貫賽場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）。 美聯社
瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）。 美聯社

10年前在美網登頂，41歲的瑞士名將瓦文卡Stan Wawrinka）今天在紐約迎接生涯最後一場大滿貫，持外卡的他前兩盤和義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）都搶到「搶7」但敗陣，最終以6：7（4：7）、6：7（3：7）、0：6敗陣，結束璀璨的大滿貫旅程。

瓦文卡是少數能從網壇「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）中突圍的選手，先是2014年打下澳網冠軍，隔年法網再捧冠，2016年美網迎接個人第三座大滿貫金盃；2008年北京奧運，他和費德勒聯手奪下男雙金牌，今年澳網還打進第三輪，締造1978年以來最年長進大滿貫第三輪紀錄。

今天是他第18度美網參賽，最初美網沒將外卡頒發給他，讓已經到紐約的瑞士名將搭機返回瑞士，且已經發表了感人的告別感言，結果峰迴路轉，因原本的外卡選手基普森（Patrick Kypson）傷退，讓美網將這張外卡頒給瓦文卡，上周三接獲消息後再返紐約。

世界排名最高曾到世界第3，瓦文卡提到，第一次紐約參賽距今剛好20年，「我記得第一次到這的情形，紐約的氛圍和賽事的活力讓我留下了深刻的印象。但這些年來，我得到了很多支持和喜愛，正因為有你們（球迷），我才真正享受比賽，也找到了在這裡發揮最佳水準的方法。」

瓦文卡還表示，非常感謝能獲得外卡，場中接受美國網球協會（U.S. Tennis Association）榮耀儀式的他說：「因為有機會在紐約完成全部四大滿貫賽事，對我來說非常重要，我肯定會思念這一切，想念這些重大時刻。」

美網 瓦文卡 Stan Wawrinka

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