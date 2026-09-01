美網／走出腕傷陰霾 阿爾卡拉斯直落三過首關：完全打出自己風格

揮別右手腕傷勢陰霾，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在美國網球公開賽男單首輪重回熟悉單打舞台，全場未展現任何受傷跡象，最終以6：4、6：4、6：4直落三擊敗俄羅斯好手薩菲烏林（Roman Safiullin），順利挺進第二輪，奪下自4月傷退至今回歸男單賽場首勝。

現年23歲的阿爾卡拉斯今年4月起便因右手腕傷勢缺席賽場，甚至抱憾放棄法網與溫網兩項年度大滿貫賽事，這次他選擇直接在美網重返大滿貫舞台，未參與任何熱身賽。回到熟悉的亞瑟阿許球場（Arthur Ashe Stadium），名列男單大會第2種子的阿爾卡拉斯越打越順手，更在比賽末段打出精彩截擊後握拳喊聲、將手放在耳邊示意球迷給予更大掌聲，展現極佳氣勢。

「我不知道外人看起來如何，但從我內心的感受來說，我的擊球非常正常，完全打出了自己的風格，手臂和手腕感覺都相當棒，完全不會痛了。」阿爾卡拉斯賽後表示，自己雖然比以往更緊張，但非常享受回歸賽場的感覺，「我的目標就是來競爭與享受比賽，至於能走多遠，就看身體後續對高強度對抗的反應了。」

自傳奇名將費德勒（Roger Federer）於2004至2008年締造5連霸後，美網男單已多年未出現衛冕者，隨著球王辛納（Jannik Sinner）因膝傷缺席、第4種子約克維奇（Novak Djokovic）爆冷首輪出局，若能保持健康，擁有7座大滿貫冠軍的阿爾卡拉斯無疑將成為奪冠熱門。

同日其他賽事，2016年美網冠軍瓦文卡（Stan Wawrinka）不敵貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），結束美網最後一舞；第10種子菲斯（Arthur Fils）則遭非種子球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）逆轉淘汰。