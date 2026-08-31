美網／打完比賽已經凌晨2點 46歲大威單打又吞敗喊盡力了
46歲的美國名將大威廉絲（Venus Williams），今天午夜在美網主球場迎接生涯第26次的美網女單賽事，不過在可能的「最後一舞」沒能突破，以2：6、6：7（6：8）敗給同胞珂寧（Sofia Kenin），從去年7月至今連15站單打都首戰出局。
單打一勝難求的大威，美網還有和妹妹小威廉絲（Serena Williams）的女雙賽程，她表示現在還沒想過網球生涯的下一步，「我覺得我沒必要，我現在滿腦子想的都是，如何從這個瘋狂的夜晚中恢復過來，為下一場比賽做好準備。」
由於前一場男單約克維奇（Novak Djokovic）和阿根廷納沃內（Mariano Navone）上演4小時又36分鐘的五盤大戰，大威和珂寧的女單首輪對決直到紐約凌晨0點13分才展開，締造賽史最晚開戰紀錄；兩位地主女將都是大滿貫得主，27歲的珂寧2020年澳網奪冠，大威更是握有7座女單金盃，包括兩座美網冠軍，不過今年表現都十分掙扎，都是領到外卡才能在家鄉大滿貫亮相。
比賽結束時已經是當地2點01分，也創下賽會最晚結束的首輪紀錄，大威坦言，開賽時間並非理想時間，「我當然更希望有別的選擇，這對我們來說都不是好事，所以我覺得我們都盡力了。」她認為比賽中仍有些高光時刻，不過第一輪本來就不好打，且是在凌晨時刻，但已經盡了全力。
第一盤才花32分鐘就拿下的珂寧讚，大威仍有精彩表現，自己則是試著持續奮戰，「我感覺自己狀態還沒達到百分之百，有點緊張，但我盡力在那些時刻保持堅強。」
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