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美網／嘔吐、抽筋整場都不適 約克維奇坦言考慮過退賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
嘔吐、抽筋整場都不適，約克維奇坦言考慮過退賽。 法新社
嘔吐、抽筋整場都不適，約克維奇坦言考慮過退賽。 法新社

曾4度美網奪冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年以第4種子身分迎接年度壓軸大滿貫，但第一輪卻爆出冷門，超過4個半小時的五盤大戰敗給世界排名49的阿根廷25歲對手納沃內（Mariano Navone），他坦言在場上感覺「糟透了」，除了嘔吐還有抽筋，一度考慮退賽。

39歲的小約賽後透露，整場比賽的身體感覺都很糟，而且問題不只是今天這一場比賽，而是整年幾乎都有狀況，「嘔吐，吐得厲害，這是個很嚴重的問題，然後我的整個身體開始癱軟，基本上就是抽筋和疼痛。」

以6：7（5：7）、7：5、6：4、2：6、1：6止步的小約提到，最後自己背部和肩膀也出狀況，儘管第四盤率先破發，但整盤仍打得掙扎，「我不想貶低他的勝利，祝賀他，他是個好人，也是個鬥士，但我並不享受這場比賽。」

小約坦言，一度想過退賽，但第二盤拿下後又贏下第三盤，「我就想『好吧，也許還有機會』。是的，我不想在第四盤或第五盤就放棄，所以我想要堅持打完這場比賽。」

這是小約2006年澳網後首度在大滿貫「一輪遊」，他形容「又創一個紀錄」，但自己並沒特別想太多，「我很以過去的成就為傲，但現在是現在，現在我剛從球場回來，還在努力調整身體狀態。 」

決勝盤時一度因球迷的加油在球場落淚，小約很感謝這些支持，「就比賽本身以及我當時的身體狀態和比賽狀態來說，真的非常糟糕，我幾乎厭惡在球場上的每一分每一秒。但從觀眾和支持的角度來看，這真的太棒了，從一開始就是如此，他們在關鍵時刻努力鼓勵我，很抱歉我的表現沒有達到我應有的水準，也沒有達到我希望他們看到的水準，但他們最終給予我的愛和鼓勵真的讓我感動不已。」

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