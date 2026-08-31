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美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇在身體不適情況下，首輪鏖戰超過4小時爆冷落馬。 美聯社
約克維奇在身體不適情況下，首輪鏖戰超過4小時爆冷落馬。 美聯社

曾4度美網奪冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年以第4種子身分迎接年度壓軸大滿貫，但今天首日賽程在主球場夜間賽事領銜卻爆出冷門，在身體不適下遭世界排名49的阿根廷25歲對手納沃內（Mariano Navone）逆轉，以6：7（5：7）、7：5、6：4、2：6、1：6敗陣，也成今年美網最早落敗的高位種子。

39歲的約克維奇18歲時在美網初登場，今年是生涯第20度在紐約挑戰金盃；賽前他美網已累積95勝，不料挑戰美網百勝和第25座大滿貫的目標提早夢碎。

小約其實在美網前的辛辛那提名人賽就意外首戰出局，當時身體就出現狀況，今天雖在前三盤打完取得盤數「聽牌」優勢，但第四盤身體明顯出狀況，結束他就申請傷停治療腰部傷勢，但回到賽場後仍明顯不適，發球失去平時水準，多次選擇發球上網打算減少拍數卻頻頻掛網。

世界排名49的納沃內逆轉約克維奇，首輪大爆冷門。 美聯社
世界排名49的納沃內逆轉約克維奇，首輪大爆冷門。 美聯社

腳步明顯跟不上對手下，小約第五盤只拿1局就在4小時36分鐘的馬拉松激戰落敗；他離場時仍為球迷簽名，並獲得艾許球場滿場球迷熱烈掌聲。

生涯首度碰小約就打敗勁敵，納沃內賽後在場中訪問難掩興奮，直呼是「美夢成真」，並感謝現場球迷的到場加油。

這場馬拉松大戰結束時已經逼近紐約午夜，納沃內將球送出給場中球迷再離場時已經跨夜。

曾4度美網奪冠的約克維奇，今年以第4種子身分迎接年度壓軸大滿貫，但首日在身體不適下遭25歲對手納沃內逆轉。 路透社
曾4度美網奪冠的約克維奇，今年以第4種子身分迎接年度壓軸大滿貫，但首日在身體不適下遭25歲對手納沃內逆轉。 路透社

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