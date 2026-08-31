美網／去年爆冷一輪遊 俄羅斯前球王甩低潮強勢開紅盤

去年美網爆冷「一輪遊」，俄羅斯前世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）今年有了好的起步，2021年奪冠的第7種子以6：4、6：2、6：4拍下從會外賽晉級的法國加斯頓（Hugo Gaston），順利開出紅盤。

去年梅德維夫在五盤大戰吞敗，結束時已經跨夜到凌晨0點49分。今年他從日場賽程出發，只花2小時又14分鐘就出線，不但闖關第二輪，由於去年在美網只獲得10分積分，今年「保分」後的世界排名也將因此提升2個席位到第6名，還有機會在美網後重返世界前5。

美網前3站美國硬地賽事，梅德維夫只在辛辛那提拿下1勝，目前世界排名第8的他說：「過去幾週並不容易，但你也知道比賽就是這樣，有時你會贏，有時會輸。我很高興今天能發揮高水準，我感覺有把想做的每件事都做好，結束比賽的方式很強勢，開局也把得很好，真的很滿意今天的表現。」

今年是梅德維夫連10年在壓軸大滿貫亮相，過去9年除2021年登頂，他2019年和23年也打進決賽，是個人成績最好的大滿貫賽。今天奪勝是他生涯第8度打進美網第二輪，下戰將碰地主外卡選手戈爾茲內（Sebastian Gorzny）或比利時柯利尼翁（Raphael Collignon）。