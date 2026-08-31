美網／2022年層打進決賽 挪威名將背傷退賽

挪威好手魯德（Casper Ruud）2022年曾打進美網決賽，但今年挑戰壓軸大滿貫卻被傷勢影響，他在賽事開打前因背傷退出籤表，沒能繼續挑戰生涯第一座大滿貫。

美網前的辛辛那提名人賽，魯德第一場比賽打到第二盤退賽，來到紐約他上周雖如期參加混雙賽事，但練習影片中可看出發球有些狀況。

魯德目前世界排名20，宣布退賽後讓會外賽決賽輪輸球的法國選手熱亞（Arthur Gea）成「幸運落敗者」，補進會內賽，首輪將碰阿根廷塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）。

魯德在美網最佳成績就是2022年打進決賽，但當年輸給正崛起的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）；同年他還打進法網決賽，但敗給另位西班牙名將、「紅土天王」納達爾（Rafael Nadal），沒能成為第一位贏下大滿貫的挪威男將。