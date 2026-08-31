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美網／梅迪維夫首輪輕騎過關 擺脫上屆暴走陰霾

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

在美國網球公開賽情緒失控而首輪失利一年之後，前美網冠軍梅迪維夫今天在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）以冷靜表現輕鬆挺進第2輪。

法新社報導，梅迪維夫（Daniil Medvedev）2021年在美網奪冠，是世界排名曾高居第一的好手。

來自俄羅斯，以中立身分參賽的這位大會第7種子今天耗時2小時17分鐘，以6比4、6比2、6比4輕取法國對手蓋斯頓（Hugo Gaston）。繼上週在溫斯頓賽勒姆公開賽（Winston-Salem Open）首輪出局後，他對自己的進步感到滿意。

梅迪維夫在那場比賽期間甚至喃喃自語，思考是否該放棄網球而改打類網球的「匹克球」（Pickleball），場上受訪時也被問到這個可能性。

他今天賽後受訪時表示：「過去幾週並不容易，不過你們知道這狀況，有時你會輸球，有時會贏。我很開心今天打出高水準網球…我真的很滿意今天的表現。」

這與去年美網時完全不同，當時梅迪維夫首輪迎戰法國選手班奇（Benjamin Bonzi）期間失去冷靜，第3盤時由於攝影師誤闖球場，主審判給班奇重獲一發機會，梅迪維夫因此情緒爆發。

他當時激烈抗議，煽動球迷情緒、辱罵主審，整個過程讓比賽停頓超過6分鐘，最終在5盤苦戰敗北後，氣憤地砸球拍。

那次失控讓他遭罰4萬2500美元（約新台幣131萬元），之後還與教練分道揚鑣。

美網

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