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美網／親手終結偶像最後一舞 坂本憐擊敗錦織圭首闖大滿貫會內賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
錦織圭輸給同胞20歲坂本憐，職業生涯最後一舞寫下遺憾句點。 法新社
錦織圭輸給同胞20歲坂本憐，職業生涯最後一舞寫下遺憾句點。 法新社

美網會外賽最後一輪賽事，今天上演了一場象徵日本網壇世代交替的「新舊世代對決」，年僅20歲的小將坂本憐，在鏖戰兩盤後以6：4、7：6（7：3）擊敗36歲的前輩錦織圭，成功拿到美網會內賽門票，這不僅是坂本憐職業生涯首度闖進大滿貫會內賽，也親手為童年偶像錦織圭的大滿貫生涯畫下遺憾句點。

身為日本網壇史上最偉大的男子球員，錦織圭近年飽受傷病所苦，並已宣布本賽季將是職網生涯最後一舞。持外卡參加外圍賽的他，連過兩關後距離會內賽僅差最後一步。然而，面對轟出19記ACE球的後輩坂本憐，錦織圭最終未能上演逆轉驚奇。

20歲坂本憐擊敗兒時偶像36歲錦織圭，首闖大滿貫會內賽。 法新社
20歲坂本憐擊敗兒時偶像36歲錦織圭，首闖大滿貫會內賽。 法新社

對於擊敗從小崇拜的偶像，坂本憐賽後坦言心情相當複雜，「我從小看著他打球長大，他一直是我生命中的偶像，看到他迎來最後一個賽季真的很可惜。」他回憶8歲時目睹錦織圭闖進2014年美網決賽，成為首位打進大滿貫決賽的亞洲男單選手，那一幕至今仍深深影響著他。

落敗的錦織圭則展現前輩風範，賽後收下大會頒贈的紀念照，並與坂本憐合影留念，「雖然輸球很不甘心，但我為憐感到高興。」錦織圭感性地表示，「他就是日本網壇的下一位頂尖球星。」這場跨世代對決，不僅紀錄了傳奇的謝幕，也象徵著日本男網新希望的正式誕生。

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