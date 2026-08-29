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美網／低潮質疑聲浪四起 莎芭蓮卡霸氣反擊：有問題的是別人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。 路透
白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。 路透

身為美國網球公開賽女單兩屆冠軍兼現任世界球后，白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）近期狀態陷入低谷，連續幾站賽事都在第4輪止步。面對外界鋪天蓋地的質疑與關切，她並未展現出絲毫焦慮，反而以一貫霸氣的態度回應，「也許是那些人有問題。」

莎芭蓮卡今年開季勢如破竹，雖在澳網決賽不敵芮芭奇娜（Elena Rybakina），但隨後接連攻下印地安泉與邁阿密兩座硬地冠軍，即便溫網第4輪輸給大坂直美，外界仍看好她能在最擅長的北美硬地賽季找回主導權。

然而，這位世界球后的夏日之旅卻大跌眼鏡，先是在多倫多遭俄羅斯好手亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）逆轉，隨後在辛辛那提戰更大意失荊州，在兩盤皆領先的情況下遭捷克小將貝杰萊克（Sara Bejlek）淘汰，球場上也再度露出早年常見的急躁情緒。

面對近期低潮，莎芭蓮卡並未透露具體細節，僅坦言狀況確實不少，「這不是最好的時期，我不想為自己辯解，但也真的不想多談，我當時處理著一些事情。這只會讓我變得更強大、更努力工作。這只是時間問題，我一定會強勢回歸。」

對於外界將她的敗仗歸咎於場外拍美照、玩TikTok等活動，好友巴多薩（Paula Badosa）也跳出來力挺，「她還在世界第一，當她一直在贏球時沒人在乎這些，輸了幾場球就被放大檢視，這完全毫無根據。」

帶著衛冕壓力來到紐約，甚至連身上的黑色網紗戰袍都遭受冷言冷語，莎芭蓮卡依舊率性回應，「誰在乎別人怎麼想？只要我喜歡就好。」面對緊追在後的芮芭奇娜與佩古拉（Jessica Pegula），球后寶座雖面臨威脅，但莎芭蓮卡早已做好準備，「這就是體育運動的美妙之處，儘管拋出艱難的挑戰給我吧，我只會變得更強大。」

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