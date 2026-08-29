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美網／葛藍喬安娜不敵英國好手 無緣女單會內賽

中央社／ 台北29日電
葛藍喬安娜。 路透
葛藍喬安娜。 路透

台英混血網球女將葛藍喬安娜，今天在美國公開賽單打資格賽最終輪以4比6、1比6不敵英國好手瓊斯，無緣搶下晉級資格，同時與首次美網會內賽擦肩而過。

網球四大滿貫賽之一的美國公開賽，現年25歲、肩負台灣單打唯一希望的「網球一姐」葛藍喬安娜，這次在女單資格賽連闖兩關，順利擠進最終輪賽事，今天則與世界排名103名的英國女將瓊斯（Francesca Jones）正面交鋒，期盼擠進會內賽「窄門」。

此役首盤開打後，葛藍喬安娜一開局就面臨破發危機，就算挽救1個破發點，仍無力守住發球局，陷入被動局面，加上遲遲無法突破對手的發球局，導致以4比6率先讓出，加上次盤葛藍喬安娜未能及時調整好狀態，開局再度發球局失守，終場以1比6吞敗，無緣取得晉級會內賽資格。

值得一提的是，台灣依舊有多名女將在雙打賽場亮相，其中「百搭天后」謝淑薇將與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手，而本季大滿貫賽事頻頻打出驚奇的梁恩碩則持續與日本女將青山修子合拍，雙雙預料名列種子，另外詹皓晴搭檔澳洲20歲新星喬因特（Maya Joint）、吳芳嫺聯手日本好手加藤未唯。

美網 葛藍喬安娜

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