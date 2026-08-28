美網／辛納傷退、女單群雄割據奪冠賠率洗牌 男女單衛冕呼聲高

年度最後一項大滿貫賽事美國網球公開賽即將在紐約法拉盛公園開打，隨著義大利好手辛納（Jannik Sinner）因傷退賽，加上衛冕冠軍西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）傷癒回歸，運彩市場的奪冠賠率呈現劇烈震盪，也讓今年美網男單爭霸戰投下更多變數。

身為衛冕者，阿爾卡拉斯雖以賠率1賠2.5高居男單奪冠熱門榜首，但彩迷對他的狀態仍持保留態度。阿爾卡拉斯自今年4月以來就未曾參與任何ATP巡迴賽級別的單打賽事，知名博彩公司分析師指出，長達數月的缺陣讓其身體狀況與比賽節奏成為最大隱憂，否則其賠率勢必會更加看好。

法國小將菲斯被不少賭客看好是奪冠黑馬。 法新社

在辛納退出後，新科法網冠軍、德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）以1賠3.0緊追在後。然而，儘管澤瑞夫名列第二熱門，但市場買氣並不特別旺盛，反而將目光鎖定兩位年輕黑馬，包括法國小將菲斯（Arthur Fils）與西班牙好手霍達（Rafael Jodar），這兩位新星賠率皆高達1賠12，成為不少賭客博取的標的。在地主好手方面，謝爾頓（Ben Shelton）以1賠9.0列第四熱門，而小將勒納．田（Learner Tien）則獲得大量散戶青睞，成為部分彩券行最大的賠付風險所在。

女單賽況則顯得格外膠著與均勻，白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以1賠3.2稍微領先，美國地主希望高芙（Coco Gauff）1賠5.0與波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）1賠5.5分列二、三位。

相較於男單，女單近年展現極強的群雄割據態勢，彩迷資金分散於多位實力派好手，特別是皮古拉（Jessica Pegula）、阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）等美國本土戰將。此外，剛在華盛頓公開賽拿下生涯首冠的19歲菲律賓天才少女艾亞拉（Alexandra Eala），奪冠賠率更從兩個月前的1賠100一路驟降至1賠28，成為女單賽事中最令人矚目的黑馬代表。