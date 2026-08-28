美網／籤表出爐阿爾卡拉斯衛冕首戰就遇強敵 威廉絲姊妹鬩牆差一步

年度最後一項大滿貫美網籤表於今天正式出爐，作為男子單打衛冕冠軍，大會第2種子西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將在首輪迎戰俄羅斯好手薩菲烏林（Roman Safiullin），開啟他的衛冕之旅；而女單簽表原本有機會上演大威廉絲（Venus Williams）與小威廉絲（Serena Williams）的「威廉絲姊妹鬩牆」，可惜最終隨著小威僅出戰雙打而告吹。

阿爾卡拉斯因右手腕傷勢連帶缺席今年法網與溫網，自今年4月以來未曾參加過任何單打賽事，雖然他在混雙賽事與小威搭檔復出，但狀態略顯生疏。單打首輪對手薩菲烏林並不好惹，不僅在溫網一路闖進第四輪，過去兩人交手各拿1勝，薩菲烏林曾於2023年巴黎名人賽擊敗過阿爾卡拉斯。

男單方面，由於辛納（Jannik Sinner）因膝傷退賽，法網冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）升至頭號種子，首輪將對決義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego）。男單其他焦點對決，第10種子菲斯（Arthur Fils）將硬碰昔日世界第3的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）；迎來生涯大滿貫告別戰的瓦文卡（Stan Wawrinka），則再度於首輪強碰貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

女單部分，46歲的大威廉絲獲得外卡參賽，原先外界期盼小威廉絲重返單打賽場實現姊妹對決，但小威最終選擇僅參加雙打。該張外卡最終由2020年澳網冠軍珂寧（Sofia Kenin）獲得，巧合的是，大威與珂寧正好在首輪碰頭。衛冕者莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）則將以頭號種子身分出戰歐索里奧（Camila Osorio）。