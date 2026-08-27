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美網／葛藍喬安娜拍落澳洲華裔好手 拚生涯首次會內賽差1勝

中央社／ 台北27日電
台英混血女將葛藍喬安娜在美網單打資格賽次輪以6比3、6比4擊敗澳洲華裔好手韓天遇，距離生涯首次闖進會內賽只差最後1勝。 路透通訊社
台英混血女將葛藍喬安娜在美網單打資格賽次輪以6比3、6比4擊敗澳洲華裔好手韓天遇，距離生涯首次闖進會內賽只差最後1勝。 路透通訊社

台英混血網球女將葛藍喬安娜，今天在美國公開賽單打資格賽次輪以6比3、6比4擊敗澳洲華裔好手韓天遇，距離生涯首次美網會內賽門票僅差最後1勝。

現年25歲的台灣「網球一姐」葛藍喬安娜，這次挑戰美國公開賽單打資格賽，尋求擠進會內賽的「窄門」，在首輪歷經3盤苦戰擊敗西班牙女將戈爾馬斯（Leyre Romero Gormaz）後，今天再直落二力退澳洲華裔好手韓天遇，順利挺進美網單打資格賽最終輪。

此役首盤開打後，葛藍喬安娜展現勢如破竹的氣勢，開局接連上演破發情況下，早早取得5比0遙遙領先，就算錯失1個盤末點，甚至無緣守住發球局，所幸葛藍喬安娜及時回穩，如願以6比3先馳得盤。

手握聽牌優勢的葛藍喬安娜，將火燙手感延續到次盤，開局就以絕佳狀態突破對手，同時兩度守住遭到破發的危機，一路佔據領先位置，雖然被對手挽救4個賽末點，不過葛藍喬安娜最後仍頂住壓力，以6比4奪勝，接下來將對決世界排名104名的英國好手瓊斯（Francesca Jones），卡位美網會內賽席次。

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