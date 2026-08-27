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美網／才剛感性告別紐約 瓦文卡大反轉遞補獲外卡迎最後一舞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瓦文卡原先未獲美網外卡而感性告別，卻因原外卡得主傷退意外遞補入圍。 美聯社
瓦文卡原先未獲美網外卡而感性告別，卻因原外卡得主傷退意外遞補入圍。 美聯社

3座大滿貫得主、前美網冠軍瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），原本在無緣獲得外卡後於社群媒體上溫情告別紐約，沒想到劇情隨即迎來戲劇性大反轉。美網主辦單位美國網球協會今天宣布，由於原本獲得外卡的美國地主好手基普森（Patrick Kypson）因傷退賽，該張外卡將由41歲的瓦文卡遞補拿下，讓這位老將得以順利登上美網會內賽舞台，迎來職業生涯的最後一舞。

世界排名下滑已無法直接晉級會內賽的瓦文卡，今年並未報名美網會外賽，原本外卡名單公布時他並未在列，他也感性地在社群上發文「感謝紐約、感謝美網」，向多年來支持他的球迷道別。瓦文卡當時寫到，「從一個瑞士小村莊來到這座不夜城，這裡曾讓我感到無比巨大，但紐約最終成為我最愛的地方之一。在這裡拿下美網冠軍，是我這輩子最美好的時刻之一。」

然而，峰迴路轉的傷兵狀況，讓瓦文卡重新獲得登台機會，他隨後透過聲明表示，「非常興奮能接下這張外卡，期待再次在紐約球迷面前奮戰。」

瓦文卡生涯在「Big 4」壟斷冠軍的黃金時代異軍突起，曾奪下2014年澳網、2015年法網與2016年美網冠軍，最高世界排名高居第3。即便近年歷經膝蓋與腳部多次手術，這位41歲老將依然展現頑強韌性，如今獲外卡重返幸運地紐約，將再次向世人展現他招牌的單手反拍魅力。

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