美網／小威、小約提前落馬 神鵰俠侶闖混雙4強

美網混雙台灣時間昨天深夜11點點燃戰火，打頭陣的「世界第一對決」就好戲連連，24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）和女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）雖先下一城，但遭現任女雙和男雙世界第一的組合捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／英國帕特恩（Henry Patten）逆轉，網壇「神鵰俠侶」史維托莉娜（Elina Svitolina）和孟非斯（Gael Monfils）則是挺進最終4強。

話題組合小威廉絲（Serena Williams）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首輪過關，但第二輪敗給「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic）／義大利科博利（Flavio Cobolli），止步8強。

最終四強組合將由史維托莉娜、孟非斯夫妻檔對決班西琪／科博利，俄羅斯搭檔安德瑞娃（Mirra Andreeva）／羅布雷夫（Andrey Rublev）碰捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／門西克（Jakub Mensik），冠軍隊伍將可共享100萬美元高額獎金。

網壇「神鵰俠侶」史維托莉娜（Elina Svitolina）和孟非斯（Gael Monfils）挺進最終4強。 美聯社

孟非斯本季結束將高掛球鞋，美網「最後一舞」和愛妻締造特別回憶，兩人奪勝後在球場擁抱、接吻「放閃」，孟非斯受訪時更說「開心太太，開心人生」，閃瞎眾人。

2022年後首度回到美網舞台的小威雖8強止步，仍說重返紐約感覺很不可思議，「我從沒預期能回到這座球場，所以這真的是很酷的時刻，我從沒想過這會發生。」